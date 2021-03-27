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27 MART 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Derdiniz ne kardeşim?

Ali FERŞADOĞLU
27 Mart 2021, Cumartesi
“Eski Harb-i Umumîden evvel ve evâilinde, bir vakıa-i sadıkada görüyorum ki, Ararat Dağı denilen meşhur Ağrı Dağı’nın altındayım. Birden o dağ müthiş infilâk etti. Dağlar gibi parçaları dünyanın her tarafına dağıttı. O dehşet içinde baktım ki, merhum validem yanımdadır. Dedim: “Ana, korkma. Cenâb-ı Hakk’ın emridir; O Rahîmdir ve Hakîmdir.”

“Birden, o halette iken, baktım ki, mühim bir zat bana âmirâne diyor ki: “İ’câz-ı Kur’ân’ı beyan et.” 

“Uyandım, anladım ki, bir büyük infilâk olacak. O infilâk ve inkılâptan sonra, Kur’ân etrafındaki surlar kırılacak. Doğrudan doğruya Kur’ân kendi kendini müdafaa edecek. Ve Kur’ân’a hücum edilecek; i’câzı onun çelik bir zırhı olacak. Ve şu i’câzın bir nev’ini şu zamanda izharına, haddimin fevkinde olarak, benim gibi bir adam namzet olacak. Ve namzet olduğumu anladım.” (Bediüzzaman, Barla Lâhikası, Enstitü/internet, s. 11.) 

İşte hücum ettikleri noktalardan birisi de Kur’ân ve Sünnet-i Seniyye çerçevesinde kutlanan mübarek gün ve gecelerdir.

“Asr-ı Saadette Mevlid, Berat, Regaib gibi mübarek gün ve geceler yoktu, bunlar sonradan çıkarılmışlardır.” diyorlar. 

Kimi zaman tv kanallarında, “Mübarek geceleri nasıl geçirelim ne kadar namaz kılalım?” sualine dehşet verici cevaplardan birisi şu: “Ben başta Mi’rac’ı anlattım, bu gece önemli, Peygamberimiz ve bizim için dönüm noktası. Kudus’ü düşünün, namaz kılmanıza gerek yok. Mi’rac ve Kadir Gecesi’nin dışındaki geceler Kur’ân’da yok. Bunlar bid’attır. Varsa kaynaklarda göstersinler!”  

Kur’ân ve Sünnet-i Seniyye’de direkt ve dolaylı yer aldıklarının delillerini sunmadan önce şimdilik şu kadarını söyleyelim: Namazın kaç rekât olduğu ve hangi rekâtta ve durumda nelerin okunacağı, zekâtın miktarı, haccın usûlü, kaideleri ve sair birçok ibadetin teferruatı Kur’ân’da yoktur. Onları tarif eden ve uygulayan Peygamberimizdir (asm).  

Yüzlerce âyet, hadis ve Ashab-ı Kiramın, müceddidlerin, müçtehidlerin, aktabların, asfiyanın ehl-i takvanın uygulamaları varken; acaba “Namaz kılmanıza gerek yok!” diyenlerin derdi ne Allahaşkına? İbadet, zikir, şükre teşvik edeceklerine tam tersi… 

TEBRİK: Mübarek Berat Gecenizi tebrik eder, millet, ülke, Âlem-i İslâm ve insanlık için hayır ve hidayete; masumlar için adalete vesîle eylemesini Cenab-ı Hak’tan niyaz ederiz.  

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