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6 AĞUSTOS 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Hadislerde söz ve şiirin büyüsü

Ali FERŞADOĞLU
06 Ağustos 2020, Perşembe
İnsanın en önemli özelliklerinden birisi de “kelâm” sıfatıdır. “Söz”ün olumlu-olumsuz sihirli/büyüleyici etkisi Kur’ân’dan sonra en beliğ söz olan hadislerde de belirtilir:

“Bir bedevî geldi. Dikkat çekici bir üslûpla konuşmaya başladı. Efendimiz (asm): Şurası muhakkak ki beyanda sihir vardır, şiirde de hikmetler vardır’ buyurdu.” 1 

Ve bir başka zaman şâir Hassan İbnu Sâbit (ra) için, “Allah (cc) Hassan’ı, Resulullah’ı (asm) müdafaa ettiği veya onun adına mufâhara yaptığı müddetçe Ru- hü’l-Kudüs’le takviye etmektedir’ dedi.” 2 

“Resulullah (asm) bir ara bana, “Hafızanda Ümeyye İbnu Ebi’s-Salt’ın şiirinden bir şeyler var mı?” diye sordu. “Evet!” deyince, “Söyle!” dedi. Bir beyt okudum. “Devam et!” dedi. Bir beyt daha okudum. “Söyle!” emretti. Böylece kendisine yüz beyit okudum.” 3 

“Resülullah (asm)-kafilenin yürüyüş temposunu ezgileriyle-canlı tutan bir kölesi vardı, adı Enceşe idi. Bu zat güzel sesli birisiydi. 

Resülullah (asm) ona: “Ey Enceşe ağır ol! Şişeleri kırma, şişeleri sevk ederken ağır ol’ dedi. Şişe ile zayıf kadınları kastediyordu.” 4 

“Resulullah (asm) Kureyza gü- nü, şâiri Hassân İbnu Sâbit’e: “Müşrikleri hicvet, zîra Cebrâil seninle beraberdir!” dedi.” 5 Hassân onları, müşrikleri hicvetti, hem şifa verdi, hem de şifa buldu.” 6 

“Hem meşhur şair Nâbiğa’nın kıssa-i meşhuresidir ki, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın yanında bir şiirini okumuş: 

‘Şerefimiz göğe çıktı; biz daha üstüne çıkmak istiyoruz.’ Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, mülâtafe (lâtifeleşmek) suretinde ferman etti: “Nereye ey Leyla’nın babası?’ dedi, ‘Cennete ya Resulellah (asm)!’ Lâtife olarak dedi: ‘Gökten öbür tarafa nereyi istiyorsun ki, şiirinde orayı niyet ediyorsun?” 

Nâbiğa dedi: “Göklerin fevkinde Cennete gitmek istiyoruz.”  

Sonra bir mânidar şiirini daha okudu. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm duâ etti:   

“Senin ağzın bozulmasın.”  

İşte, o duâ-yı Nebevînin bereketiyle, o Nâbiğa, yüz yirmi yaşında bir dişi noksan olmadı. Hattâ bazı bir dişi düştüğü vakit, yerine bir daha geliyordu. 7 

Dipnotlar:

1- Ebu Dâvud, Edeb 95, (5011). 2- Buhârî, Edeb 91. 3- Müslim, Şiir 1, (2255). 4- Buhârî, Edeb 90. 5- Buhârî, Edeb 91. 6- Müslim, Fezâilu’s-Sahâbe 157. 7- Bediüzzaman Said Nursî, Mektubat, s. 145-146.

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