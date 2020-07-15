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15 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Hayal ve ibadeti nedir?

Ali FERŞADOĞLU
15 Temmuz 2020, Çarşamba
İnsan yalnız beden, mide ve nefisten ibaret olsaydı yeme-içme ve eğlenme ile huzur ve mutluluğa ulaşabilirdik.

Aklı başında ve vicdanı bozulmamış olan şunu düşünür: Bir işçi, bir memur ilaahir, vazifelendirildiğinde yapması gereken şey bütün gücüyle işine odaklanmaktır. Vazifesini ihmal ederse ceza görmesi tabiî bir sonuç değil mi?

Bunun peşinden şu sual zihninde yankılanır: Çevremizdeki en basit diye düşündüğümüz varlıkların bile bir vazifesi vardır. Öyle ise, bu mükemmel cihazlarla donatılmış insan bu dünyaya niye gönderildi? Cevabını aklî, mantıkî, ilmî, vicdanî cevaplarını bulamazsa ne fayda?

Bediüzzaman, duygu ve lâtifelerimizin röntgen filmini çeker: “İnsan bu âleme ilim ve duâ vasıtasıyla tekemmül etmek için gelmiştir.” 1

Her bir fen, sosyal (manevî) ilim, bir Esma-i Hüsna’ya dayanır. Matematiğin Mukaddir, tıbbın Şafi’i, temizlik, hijyenin Kuddüs, hukukun Hak ve Adil, eğitim ve terbiyenin Alim ve Rab Esmalarına dayanması gibi. Duâ, istemek ve talep etmek ve kendini işine motive etmektir.

“Hakikî terakkî ise, insana verilen kalb, sır, ruh, akıl, hattâ hayal ve sâir kuvvelerin hayat-ı ebediyeye yüzlerini çevirerek, her biri kendine lâyık hususî bir vazife-i ubûdiyet ile meşgul olmaktadır. Yoksa, ehl-i dalâletin terakkî zannettikleri, hayat-ı dünyeviyenin bütün inceliklerine girmek; ve zevklerinin her çeşitlerini, hattâ en süflîsini tatmak için bütün letâifini ve kalb ve aklını nefs-i emmâreye musahhar edip yardımcı verse, o terakkî değil, sukuttur.” 2

Hayal ve ibadeti nedir? Öğrenmenin, düşünmenin ve anlamanın ilk basamağı olan hayal, duygularımızın en genişi, 3 en sür’atlisidir. 4 Aklın, kalbin hizmetçisi, yardımcısı, tasvircisidir. 5 Aynı zamanda misal âleminin küçük bir örneğidir 6 ve bu âlemlerle irtibatımızı sağlar. 7

Hayalin ibadeti, akla ve kalbe pozitif, müsbet tasvirler getirmek ve misal âleminin güzel boyutlarıyla irtibat kurmaktır. İlim, ibadet, hizmet gibi hayırlı şeylerle meşgul olmaktır.

Hayallerimizi gaye ve beklentilerimizin taslağına çevirebil­diğimiz nisbette keşif gücümüzü arttırır, duygu ve düşüncele­rimizi geliştiririz.

Dipnotlar: 

1- Bediüzzaman, Sözler, s. 286. 2- Age, s. 291. 3-Age, s. 84. 4- Bediüzzaman, Mesnevî-i Nuriye, s. 57. 5- Age, s. 100. 6- Barla Lâhikası, s. 188. 7- İçtimâî Reçeteler, c. 2, s. 258.

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