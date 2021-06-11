İçtimaî ve siyasî ölçüler

Müslüman teslim olan, demektir.

Şu halde, hiçbir Müslüman hayatını kendi kafasına göre şekillendiremez. Eğitim sisteminin kanun, tüzük ve yönetmeliklerine, çalıştığı şirketin prensiplerine uymaya çalıştığına göre, hayatının diğer alanlarını da kendi kafasına göre ayarlayamaz. Meselâ, “Trafik kurallarını ben belirlerim” diyerek dilediği şekilde vasıta kullanamaz!

Şu halde, içtimaî/siyasî “ölçü ve hizmet metotlarını” da kendisi belirleyemez. Âlim de olsa zamanın müceddidine ittiba etmek zorunda. Bediüzzaman, zamanımızın müçtehidi ve müceddididir.

Evet, Asr-ı Saadet içtimaî/siyasî, idarî modelini günümüze taşıyan Risale-i Nur tefsirinden şu suallerin cevaplarını bulabilir: Siyaset nedir, kaç çeşit siyaset vardır? Risale-i Nur yalnızca iman dersi mi verir? Müslümanların takip etmeleri gereken siyasette ölçü, prensip ve stratejileri belirleme yetkisi kimin? Neden içtimaî/siyasî ders ve kavramlar da “ulum-u imaniye” kapsamındadır? İnsanın siyasî dairelerdeki vazifeleri yok mudur?

Hürriyet, meşrûtiyet, meşveret, demokrasi nedir, istibdat nedir? Demokrasi İslâmiyetle bağdaşır mı? İslâm’da fırka, parti var mıdır? Bu vatanda kaç ana siyasî akım ve parti vardır? Bediüzzaman hangi tür siyasetten “euzubillahiminneştani vessiyaseti/şeytandan ve siyasetten Allah’a sığınırım” demiştir? Neden hürriyetçiler, Demokratlar desteklenmelidir? Müslümanlara kurulan siyasî, içtimaî tuzaklar nelerdir? Cemaatlerin siyasetle ilişkiler; devletin cemaatlere yaklaşımı nasıl olmalıdır? Bediüzzaman, Müslümanları ve özellikle dindarları, hangi tür siyaset cephesinden geriye çekmiştir?

Salâhat (dindarlıkla) ve mahareti (işin ehli, uzman) taşıyanlar devlet idaresinde kifayetsiz olduğu durumlarda kim tercih edilmelidir?

“Allah’ın indirdiğiyle hükmetmeyenler…” ne demektir? Türkiye ve İslâm âleminin içtimaî/siyasî ve buna bağlı olarak sık sık yaşadığı ekonomik krizlerin sebebi, Kur’ân ve Sünnet-i Seniyye’nin bu zamandaki içtimaî, siyasî, ölçü, prensip, metot ve stratejilerine, yani müceddidi siyaseti takip etmemelerinden kaynaklanmıyor mu?

Elbette her mü’min, bu ve benzeri soruların cevaplarını, bulmak zorundadır. Öyle ise, Risale-i Nur tefsirinden de araştırıp bulmalı ve ona göre siyasî yol haritasını belirlemelidir.