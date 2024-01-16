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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 OCAK 2024 SALI - YIL: 54

Kendimizi ve zihin yapımızı ne kadar tanıyoruz?

Ali FERŞADOĞLU
16 Ocak 2024, Salı
Bu dünyaya imân-ı billah, mârifetullah ve muhabbetullah için gönderildik. “Nefsini bilen Rabbini bilir.”1 hadisince kendimizi nihayetsiz acz, fakr cihetleriyle tanıdığımız gibi, akıl, ira­de ve sair hislerimiz ve fonksiyonlarını bilmekle de Rabbimizi tanırız, biliriz.

İd­rak, şuur, ölçme-biçme âle­ti olan akıl, fel­se­fi an­lam­da in­sa­na has dü­şün­me ve eş­ya­nın se­bep­le­ri­ni ya­ka­la­ma me­le­ke­si­dir. Be­di­üz­za­man aklı; şu­ur­dan ve his­ten sü­zül­müş şu­u­run bir öze­ti;2 in­sa­nın en kıy­met­li ci­ha­zı;3 nura­nî bir cev­her;4 kâinatın sır­la­rı­nı açan bir anah­tar;5 âlem­de te­cel­li eden Al­lah’ın isim ve sı­fat­la­rı­nı in­ce­le­yen bir âlet; ta­biat­ta­ki sır­la­rı çö­zen bir keş­şaf; in­sa­nı son­suz ha­ya­tın mut­lu­lu­ğu­na ha­zır­la­yan Rab­ba­nî bir mür­şit;6 de­lil üze­re gi­den;7 in­sa­na yük­sek mak­sat­lar ve bâ­ki mey­ve­ler gös­te­ren hik­met­li bir he­di­ye;8 şek­lin­de ta­nım­lar.  

Zihnimiz dü­şün­ce ve bil­gi­yi akıl, kalb, his, id­rak ve ira­de üre­tir. Me­se­lâ, bir el­ma­nın ta­dı­nı an­la­ya­bil­me­miz için, el­ma­yı di­li­mi­ze-da­ma­ğı­mı­za do­kun­du­ru­ruz. Bu te­mas di­li­miz üze­rin­de bir te­sir bı­ra­kır. Bu­na “his” de­ni­yor. Ta­dın da­mak­tan di­ma­ğa ulaş­ma­sı ve kod­la­rı­nın ora­ya nak­şe­dil­me­si bir “in­ti­ba” (uyan­ma) hâ­li­dir. Bu uya­rıl­ma ne­ti­ce­sin­de di­mağ-zi­hin, bu ta­dı, di­ğer tat­lar­dan ayır­ma­sıy­la bir ilim mey­da­na ge­lir ki, bu­na “ih­ti­sas” de­nir. Ru­hun, bu ta­dın kay­na­ğı­nı, ha­ki­ka­ti­ni ve sı­fat­la­rı­nı in­ce­le­me­si­ne, “ma­ri­fet” de­nir. Mü­cer­ret (so­yut) kav­ram ve ma­na­la­ra ge­lin­ce, on­lar da ru­hu­mu­zun akıl-di­mağ-zi­hin, kalp, vic­dan gi­bi mer­kez­le­rin­de kont­rol edi­le­rek alı­nır ve­ya red­de­di­lir. İş­te bu­ra­da dev­re­ye, “akıl-kalp, vic­dan, irade” gi­bi du­y­gu­lar gi­rer.  

Be­di­üz­za­man ha­yat, akıl ve şu­ur mü­na­se­be­ti­ni şöy­le tas­vir eder: Ha­yat bu kainat­tan sü­zül­müş bir hü­la­sa (öz, özet) ol­du­ğu gi­bi; şu­ur ve his da­hi, ha­ya­tın bir öze­ti­dir. Akıl da­hi, şu­ur­dan ve his­ten sü­zül­müş bir öz­dür ve ruh da­hi, ha­ya­tın ha­lis ve sa­fi bir cev­he­ri ve sa­bit ve müs­ta­kil za­tı­dır.9 İn­sa­nın İlâ­hî ha­ki­kat­le­re layık bir ha­li­fe­li­ğe li­ya­kat ka­zan­ma­sı,10 ya­ni, var­lıkla­rın üs­tün­de bir çıkması te­fek­kü­re bağ­lı­dır. Özel­lik­le kalp; te­fek­kür ve zi­kir­le iş­ler”11 ça­lı­şır.  

Halbuki, akıl ve kal­bin bes­le­yi­ci gı­da ve ener­ji­si tefekkür ise, derin, detaylı düşüncedir. Gü­ne­şin, ge­ce per­de­si­ni ara­la­yıp eş­ya­nın ma­hi­ye­ti­ni gös­ter­me­si gi­bi, in­ce ve dik­kat­li te­fek­kür de ce­ha­let ka­ran­lı­ğı­nı da­ğı­tıp gaf­le­ti yok eder.12 

Dipnotlar:

1-Edebu’d-din ve’d-dünya, Aclunî, 2/262.; 2-Sözler, Enst./inter., s. 103.; 3-Şuâlar, s. 16.; 4-Muhakemat, s. 15.; 5-Şuâlar,  s. 16.; 6-Sözler, s. 25.; 7-Muhakemat, s. 67.; 8-Sözler, 47.; 9-Age., s. 103.; 10-Mesnevî-i Nuriye, s. 124.; 11-Mektubat, s. 429.; 12-M.Nuriye, s. 298. 

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