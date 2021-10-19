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19 EKİM 2021 SALI - YIL: 52

Nazarın bağlantıları

Ali FERŞADOĞLU
19 Ekim 2021, Salı
“İsabet-i ayn” denen nazarın mahiyeti ve oluşumunu anlayabilmek için madde, enerji, ruh/duygu, lâtifeler arasındaki bağlantıları da kavramak gerekir.

Cenab-ı Hak, bir insan vücudunu ortalama 100 trilyon hücre ve tek bir hücrede 200 trilyon zerre/atom, ile ihya ve inşa etmiştir.  

• Enerji ise; canlı cansız, şuurlu şuursuz, katı sıvı, ruhî bedenî bütün varlıkların çeşitli enerji boyutlarının farklı yoğunluklarıdır. Diğer bir ifadeyle enerji, hareket olarak kendisini gösteren ve sayısız boyutları olan bir kuvvet, bir kaynaktır. Hareket eden her canlı, hatta cansız her nesnenin titreşimleri ve enerjileri olduğu 1974’ten beri de bütün canlı organizmaların elektromanyetik dalgalar yaydıkları bilinmektedir.  

Biyomanyetik enerji ise; ısı, ışık, elektrik gibi tabiatta var olan bir kanun, bir güç kaynağıdır. Seyyal/akışkan olan manyetik (mıknatısî çekim) alanı, manyetik kuvvet, ruhî enerjinin bir görünümüdür.  

• Hareket eden her canlı, hatta cansız (aslında cansız değil, camit/donuk) her nesnenin titreşimleri ve enerjileri olduğu ve bütün canlı organizmaların elektromanyetik dalgalar yaydığı da bilinmektedir. SemiyonVelantino Kirlian isimli Rus bilim çifti, “kirlian” fotoğrafıyla canlılardan yayılan enerjiyi tesbit etmişlerdir. 1 

• Hücre molekülleri, yüksek frekanslı salınım veya ritmleri sonucunda biyoelektromanyetik güç, çeken/cezp eden bir kuvvet açığa çıkarıyor ve bunu çok uzak mesafelere gönderebiliyor. Buna “manyetik (mıknatısî çekim) alanı” da denilir. Manyetik kuvvet, aynı zamanda ruhî enerjinin de bir görünümüdür. İşte nazar, bu enerji boyutlarının olumsuz duygularla yoğunlaştırılıp gönderilmesidir.  

Arapça’da “isabet-i ayn”, Türkçe’de, “nazar, göz değmesi” Kur’ân’da da mealen şöyle geçer:  

“Doğrusu inkâr edenler, Kur’ân’ı işittikleri vakit nerede ise gözleriyle seni devireceklerdi.” 2  

Yüce Nebi de (asm), “Nazar gerçektir. Eğer kaderin önüne geçen bir şey olsaydı, onun önüne nazar geçerdi” 3 ve “Nazar; deveyi kazana, insanı mezara sokar” buyurur. 4  

Peygamber varisi Bediüzzaman da, kesin ve tekrarlanan tecrübelerine dayanarak nazarın kendisini vurduğunu söyler. Bunu, “şiddetli düşmanlığa veya şiddetli takdirkâr (kıskanç) bakışlara” bağlar. 5  

Dipnotlar:

1- Martel D. 6 Je Suis Energie (Çev. Arion Yay., İst.), s. 38. 2- Kalem Sûresi, 51. 3- Müslîm, Selâm, 42/II, 1719. 4- El-Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ: 2:76; el-Mağribî, Câmiu’ş Şeml: 2:49; el-Münâvî, Feyzü’l Kadîr, Hadis no: 5748. 5- Mektubat, s. 178. 

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