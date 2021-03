Bugüne dek ölüm sene-i devriyesi 23 Mart 1960 dahil, her vesileyle Bediüzzaman Hazretleri hakkında yüzlerce araştırma yazmak nasip oldu. Bu sefer farklı, çarpıcı bir kalemin, bir mütefekkirin dilinden dinleyelim istedik. Onlardan birisi Cemil Meriç, diğeri Prof. Dr. Şerif Mardin’dir.

Cemil Meriç (12 Aralık 1916, Reyhanlı - 13 Haziran 1987, İstanbul), kudretli ve yüksek bir üslûba sahip yazar, çevirmen ve Prof. Şerif Mardin başta olmak üzere pek çok ilim fikir adamına ilham vermiş bir düşünür.

Başta dil, tarih, edebiyat, felsefe ve sosyoloji olmak üzere sosyal bilimlerin birçok alanında araştırma yapmış ve yazılar kaleme almış bir düşünce adamıdır. Telif ettiği 12 eseri ve tercümeleriyle Türk edebiyatında önemli bir yeri olduğu kabul edilir.

Ancak ileri yaşlarında tanıyabildiği Bediüzzaman’ı, Cemil Meriç, “Said Nursî, Deccal’lara meydan okuyan imanın remzi” diye tanımlamıştı.

Onu, deccal karşısında imanın remzi, işareti; mü’minin duruşunu temsil eden asil bir sembol olarak gördüğü için de, soruldukça ekseriyetle o cihetini nazara verdi.

Bediüzzaman Said Nursî’den ilk defa, kendisini ziyarete gelen genç üniversiteliler bahsetti. Anlattıklarını ilgi ile dinlediğini görünce yanında getirdiği Gençlik Rehberi’ni çıkardı ve bazı bahisler okumaya başladı.

Duyduğu her cümle, onun idrakini hareketlendirdi, her bahis hislerini hayretler içinde bıraktı. Doğu ve Batı medeniyetinin temelini teşkil eden binlerce kitap okumuş, makale yazmış, eser vermiş bir mütefekkir, ilk defa bir şahsı ve eserlerini geç tanımaktan duyduğu bedbahtlığı ifade ediyordu: “Bediüzzaman’ı ve eserlerini on yıl evvel tanımamanın bedbahtlığı içindeyim.”

“Cemil Meriç, farklı ve büyük bir din âlimi diye dikkatimi çekmemiş olsaydı, Said Nursî’yi bir araştırma alanı olarak seçmezdim” diyen Prof. Dr. Mardin’e kulak verelim: “Tabiî bu kitabımın yazılmasında en büyük rol Cemil Meriç’e aitti. Cemil Meriç bana, ‘Bu şahsiyetin derinlemesine incelenmesi, boşuna yapılacak bir iş değildir. Orada gerçekten incelenmesi gereken bir cevher vardır. Eğer meseleyi incelerseniz, bu konuda yanlış bir yola girmezsiniz.’ demişti. Bu defa Cemil Meriç Bey’e inanarak, merhumun çok geniş olan bilgisine dayanarak daha büyük bir itimatla meseleye girdim.”

“Prof. Şerif Mardin’in Bediüzzaman hakkında yazacağı kitap hakkında endişeliyiz?” diyenlere Meriç, “Şerif Mardin namuslu bir sosyologdur Said Nursî’ye iftira atmaz!” diye cevap vermişti.