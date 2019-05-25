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25 MAYIS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

“Selâm!” denir mi?

Ali FERŞADOĞLU
25 Mayıs 2019, Cumartesi
Bir okuyucumuz, “Bazı arkadaşlarımız ‘selâm’ diyerek selâmlaşmaktadır. Biz ise, ‘Selâmünaleyküm’ denmesi gerektiğini söylüyoruz. Selâm denir mi?” diye sormuş.

Selâmlaşmak, sosyal bir varlık olan insanın ihtiyacı iken, aynı zamanda medeniliğin en bariz vasıflarındandır. İslâmiyet medeniyeti, 15 asır önce, “selâmı” bir umde olarak yerleştirmiştir. 

Selâm, hem bir tanışma, hem kaynaşma vasıtası, hem emniyet ve güven tesis eden İlâhî bir kelâm olarak korkuyu izâle eder, hem tevâzuu, sevgiyi yerleştirir. 

Bundan dolayıdır ki, Peygamber Efendimiz (asm), “Selâmı tanıdık-tanımadık herkese yaygınlaştırınız” (Kütüb-i Sitte, c. 17, s. 492.) buyurmuştur.

Kur’ân, selâm verildiğinde daha iyi bir şekilde mukabele etmemizi istemektedir: “Bir selâm ile selâmlandığınız zaman siz de ondan daha güzeli ile selâmlayın; yahut aynı ile karşılık verin. Şüphesiz Allah, her şeyin hesabını arayandır.” (Nisâ, 86.)

İslâmın selâm verme ve alma şekli, kime verileceği, hangi kelimelerin kullanılacağı teferruatıyla belirtilmiştir. Ve bu, “Selâmün aleyküm” şeklinde yerleşmiş, bir âlem, bir şeâir olmuştur.

Ancak, Kur’ân’da “Selâm!” şeklinde de geçtiğinden dolayı, bu niyetle söylenmesinde hiçbir mahzur yoktur. Çünkü, Kur’ân “selâm” sözcüğünü kullanmaktadır. Selâm âyetlerini takip edelim:

“Artık sağcılardan selâm sana!” (Vakıa, 91.)

“Âyetlerimize imân edenler sana geldiklerinde sen onlara da ki: ‘Selâm üzerinize olsun. Rabbiniz size rahmet vaat etti...” (En’âm, 54.)

“Onların oradaki duâsı: ‘Allah’ım! Seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz!’ sözleridir. Orada birbirleriyle karşılaştıkça söyledikleri ise ‘selâm’dır. Onların duâlarının sonu da şudur: Hamd, âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.” (Yûnus, 10.)

Ancak, İslâmın, Kur’ân, Sünnet, yâni Peygamber Efendimizin (asm) târif ettiği selâmı vermemek için, bu kelimeyi kullananların niyetlerini kast ederek, “selâm” denemez. Her amelde, işte, fiilde olduğu gibi, selâmlaşmada da önemli olan niyettir. 

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