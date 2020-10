Yatırımlarınızı siyasete yapmayın!

Sonsuz isim ve sıfatlar sahibi, âlemlerin Rabbine yarattığı mahlûkatın atomları adedince hamd ve senalar olsun.

Kâinatın yaratılışının müsebbibi, akılların muallimi, nefislerin mürebbisi, Rasul-i Ekrem Efendimize (asm) her saniye, her salise, her rabia, her hamise… her aşire biribiriyle çarpımı adedince salât ve selâm olsun. Kur’ân’ın indirilişinden günümüze okunan harflerinin biribiriyle çarpımı adedince Subhanellah, Elhamdulillah, Allah’uekber!

Amma ba’d! Lâşek vela şüphe bu dünyaya, sonsuz mutluluğu kazanmak ve kaybetmek için imtihana gönderildik… İmtihanı kazanmak Kur’ân ve Sünnet-i Seniyye ile mümkün. Yani, tevhide ve nübüvvete bağlıdır. Yoksa, ekonomiye, zenginliğe, siyasete, politikacılara bağlı değildir. Bunu kesinlikle zihnimize yerleştirmeliyiz. Hz. Adem’den (as), Hz. Muhammed’e (asm) kadar ve Asr-ı Saadetten günümüze dek bu tecrübe edilmiş ve ispatlanmıştır.

Evet, gerçek mutluluk ve huzur, tevhide bağlı: Hidayette Hadi, ilimde, fikirde Alim, Adalette Hak ve Adil, yönetimde eğitimde Rab ismi, ekonomide Rezzak ve Muktesit (iktisat), temizlikte, hijyende Kuddüs İlaahir… Bu esmada derinleştiğimiz nisbette ilerler terakki ederiz. Bunların da tarifini, açılımını, uygulamasını ve pratik hayata geçirilmesini bize öğreten Resul-i Ekrem (asm) ve Sünnet-i Seniyyesi’dir.

İlk, en orijinal, en mükemmel, en büyük, en muhteşem tefsir Hadis-i şeriflerdir. Uygulaması ise Sünnet-i Seniyye’dir. Asr-ı Saadet tevhid, Sünnet-i Seniyye ve mutluluk modelini günümüze Risale-i Nur taşımıştır.

Şu halde, yatırımlarımızı bunlara yapmalıyız. Bugünkü “Yalancı, 1 gaddar, aklı dağıtıp mânevî bir divane, kalbi dağıtıp mânevî bir dinsiz; fikri dağıtıp mânevî bir ecnebi yapan, 2 kalbleri bozan. 3 fikri hezeyanlaştıran. (Saçmalattıran, saçmasapan hallere düşüren)” 4 siyasette değildir! O halde, bütün vakit, himmet, zika ve imkânlarımızı siyasete yatırmak akıllılık değildir!

Dipnotlar:

1- Bediüzzaman Emirdağ Lâhikası-I, s. 57.

2- Şuâlar, s. 306.

3- Kastamonu Lâhikası, s. 34.

4- Emirdağ Lâhikası-1, s. 204.