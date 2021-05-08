"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 MAYIS 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Yaygın üniversitesi modeli: Medresetüzzehra

Ali FERŞADOĞLU
08 Mayıs 2021, Cumartesi
Ortaçağ Kilisesi’nin (engizisyonuna) karşı asırlarca mücadele sanayi devrimi ile birlikte modernizm, Medresetü’z-Zehra Bediüzzaman’ın, “din ilimleriyle fen ilimlerinin bir arada okutulacağı” bir medeniyet projesidir.

“Vicdanın ziyası, ulûm-u dîniyedir. Aklın nuru, fünun-u medeniyedir. İkisinin imtizacıyla hakikat tecellî eder. O iki cenah ile talebenin himmeti pervaz eder. İftirak ettikleri vakit, birincisinde taassup, ikincisinde hile, şüphe tevellüd eder.” (Bediüzzaman, Münâzarât, Enstitü/internet, s. 127) 

Başta İslâm âlemi, Müslümanlar olmak üzere insanlığı kurtaracak muhteşem bir eğitim modelidir.  

Medresettüzzehra projesini hayata geçirmek için 1907 Kasım’ında İstanbul’a gider. “Her suale cevap vermesi, soru sormaması ve her müşkülü” halletmesi ve yöneticilere karşı pervasız hitap (yazılı) ve konuşmalarıyla Pay-ı tahtı ve dolayısıyla Osmanlı ülkesini sarsar... II. Meşrûtiyet döneminde, Sultan Reşad’ın da projesini takdir edip 20.000 altın vermesi üzerine Van-Edremit’te medresesinin temelini atar. Ancak I. Dünya Savaşı başlamış ve bölgenin savaş alanı haline gelmesiyle de gerçekleşmesi mümkün olmaz.  

Millî Mücadele sırasında İstanbul’da faaliyet gösteren ve TBMM’nin takdirini kazanan Bediüzzaman, dâvet üzerine 1922 yılında Ankara’ya gider.  

Medresetüz-zehra’nın açılışı için yine faaliyetlerine devam eden Bediüzzaman, 200 milletvekilinden içlerinde Mustafa Kemal Paşa’nın da bulunduğu, 163’ünün reyi ile Doğu’da bir üniversite kurulmasını kabul ettirmişti. Ancak bir ikinci yapım kararında inşaatına bile başlanamamış, kâğıt üzerinde bir karar olarak kalmıştı. (İhsan Kasım Salihî, İslâm Önderlerinden Bediüzzaman Said Nursî ve Eseri, s. 11-12) 

Bediüzzaman Medresetüzzehra projesini, bütün engellere rağmen takip etmekten vazgeçmez: “Esaretten kurtulduktan sonra İstanbul’a geldim. Hareket-i Milliyeye hizmetimden dolayı Ankara’ya çağırdılar. Ben de gittim. Sonra dedim: ‘Bütün hayatımda bu darülfünunu takip ediyorum. Sultan Reşad ve İttihatçılar 20 bin altın lirayı verdiler. Siz de o kadar ilâve ediniz.’. Ben dedim: ‘Bunu mebuslar imza etmelidirler.’ (Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, Enstitü/internet, s. 402) 

Kanun teklifi Meclis’e sunulur. 

“Bir sonraki aşamada ise Meclis başkanı kanun teklifini Genel Kurul’a sunar ve Genel Kurul’da da kabulünün ardından gündeme alınarak 12.09.1923 günü 2. Dönemin 17. oturumunda Şer’iye ve Maarif komisyonlarına gereği yapılmak üzere gündeme alınarak gönderilir.”  

Okunma Sayısı: 292
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yahudi işgalci - yerleşimcilerin tahrikleri durmuyor

    Dışişleri Bakanlığı: İsrail güvenlik güçlerinin saldırıları şiddetle kınıyoruz

    Zulmün resmini çizebilir misin? - MEB’den skandal yarışma: Hayalimdeki Çin

    Buğdayda kayıp 2 milyon ton

    Esnafın durumu her gün kötüleşiyor

    ‘Mış gibi yapmak’ riski arttırıyor

    Allah da vatandaş da razı olmaz

    UEFA, ''Avrupa Süper Ligi'' yaptırımlarını açıkladı

    ABD'den İsrail'e tepki: Filistinlileri evlerinden etmesinden derin endişe duyuyoruz

    İsrail'in Mescid-i Aksa’daki saldırıları devam ediyor: 53 Filistinli yaralandı

    10, 11 ve 12 Mayıs'ta uzaktan eğitime ara verilecek

    'Mısır'la Dışişleri Bakanları düzeyinde bir görüşmeyi gerçekleştirebiliriz'

    Türkiye'de son 24 saatte 20 bin vaka ve 278 vefat

    'Cumhurbaşkanlığı sistemi tek adam keyfîliği'

    Ayasofya "La İlahe İllallah" mahyasıyla süslendi

    Fransa'da 'Başörtüme Dokunma' protestosu

    WhatsApp'ın 'gizlilik sözleşmesi' süresi sona eriyor: Gelişmeleri Ataç Tansuğ değerlendirdi

    Altın son 3 ayın zirvesinde

    Fikret Bila: Böyle demokrasi olmaz

    '2. dozu olan daha hafif geçiriyor'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Toplumda demokrasi şuuru nasıl gelişir?
    Ahmet BATTAL

    Lüzumsuz işler bakanlığı mı?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Zulmün resmini çizebilir misin? - MEB’den skandal yarışma: Hayalimdeki Çin
    Faruk ÇAKIR

    Köy odalarına kulak verin
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Bin aydan hayırlı gece
    Genel

    Allah da vatandaş da razı olmaz
    Ali HAKKOYMAZ

    Annemden: “Yalancılara bulaşma, boşa dolaşma!”
    Muhammet ÖRTLEK

    Türkiye-Mısır görüşmeleri: Bir dönemin sonu mu?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.