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19 NİSAN 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Zikir nasıl bereket kaynağı olur?

Ali FERŞADOĞLU
19 Nisan 2021, Pazartesi
“Su canlıdır, duyguları var, müsbet-menfi yaklaşımları algılar ve kristalleri ona göre şekil alıp tepki verdiği” 1 ilmen ve teknik olarak da ispat edilmiştir.

Yemeğin, çorbanın, hattâ elmanın su oranı katılarından fazla. Nimeti, besmele ile sindire sindire ve sünnet üzere yemek-içmek; içindeki su kristallerine pozitif etki yapıp lezzet katar ve bereketlendirir. Bir şifre, parola, manyetik güç olan besmele de her hayrın başıdır. 2  

Canlı-cansız her varlık besmele çekerek de zikreder: “Hiçbir şey yoktur ki, O’nu övüp, O’nu tesbih etmesin. Ne var ki siz, onların tesbihini anlamazsınız.” 3 Çünkü, her şey kendi diliyle tesbih ediyor.

Birisini ismen çağırdığımızda ses dalgaları ona ulaşınca tepki vermiyor mu? Düşünce, duâ, zikirler de daha lâtif dalgalar halinde gider, gelir.

Birisini düşünüp, duâ ettiğimizde frekansları ona ulaşır ve enerji aktarırız. Hâlis duâ ile niyetin ihlâsın, samimiyetin, sevginin, menfi/negatif düşünce ve duyguların da dalgaları ve tepkisi vardır. 

Tarla, bağ/bahçede ekim, dikim işleri yapanlarla karşılaşıldığında, veya sofrada yemek yiyenlere, “Bereketli olsun, maşaallah, barekellah” demek hem onlar hem de nimetler üzerinde olumlu etkiye vesîle olunur. Düşünce ve sese tepki veriliyorsa; “müsbet-menfi” her sözcüğe tepki verilir.  

Mealen, “Siz Beni anın ki Ben de sizi anayım” 4 buyurulur. O’nu anmak; sonsuz bir güce dayanmak, enerji ve liyakat kazanmak demektir. Allah anıldığı mekân enerjiyle dolar, hayatlanır.  

Allah, her canlıyı (hayat kaynağı) sudan yarattı. 5 (Bütün canlılar bir damla sudan yani, meni/spermden) Dünyanın ve vücudumuzun üçte ikisi (yüzde 70) su. İnsan, hayvan ve bitkilerin hayatlarının suya bağlı olduğu, “Ölü toprağa can vermek, yarattığımız nice hayvanlara ve nice insanlara gökten tertemiz su indirdik” 6 mealindeki âyetle de sabit.  

Kur’ân ve Sünnet hakikatlerini izâh ve ispat eden; baştan ayağa; Kur’ânî “tefekkür” ve “Esma zikri” olan Risâle-i Nur’un okunması, belâların define vesîle olması bu sırdandır. 

Dipnotlar:

1- Prof. Dr. Masaru Emoto, Su Kristalleri. 

2- Sözler, s. 13. 

3- İsrâ Sûresi, 44. 

4- Bakara Sûresi, 152. 

5- Nûr Sûresi, 45. 

6- Furkan Sûresi, 48.

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