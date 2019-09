Hayatı okuma diploması - 10

Sana hapisleri, yazdık.

Öyle bir yerde durmak yok!

Adın Said ya... Saadetli demek ya... Sana “ah” değil; “oh” demek yaraşır. Kitabında öyle yazmışsın ya: “Huzma safa; da’ma keder.” Safayı al; kederleri at diyorsun ya... Bu bütün bir insanlığa mutluluk reçetesi... İnsanı uçuran şey... Bütün ülkelerin girişine asılmalı... Öyle ya zaten güzellikler her zaman baskın değil mi... Hüzün bizim neyimize...

Sana cevapları yazdık.

Sorular değil, amma cevaplar senin avcuna yazıldı. Ahirzaman sorularının cevabı sende... Kimselere soru sormak yok! Gittiğin yerleri insanlığa bezeyeceksin. Kimselerden bir şey istemek yok! Bütün dünyan şu elindeki sepetin... Bu kesret, bu tekasür çağında sen vahdeti bulacaksın. Mala, mülke, makama, şöhrete, tekellüflü sofralara kurulmayacaksın.

Sana dağları yazdık.

Kuşları dinle. Bulutlara bak. Gökyüzüne ak. Okulunu ağaçların üzerine kur. Sen sınıflara, salonlara sığmazsın. Bu kâinat bundan böyle sana “Açık Hava Üniversitesi...” Ve Bediüzzaman Said Nursî bu üniversitenin “rektörü” olur. Öyle ya Şekspirler, Hugolar ona ancak talebe olur denilmişse bir hikmeti olsa gerek... Bu üniversitenin kürsüleri de Barla’da evinin önündeki Çınar ve sonradan kesilecek olan Çam Dağı’ndaki Çam ve Katran Ağaçları’dır. Öyle şehrin ortasında üniversite mi olur! Gürültü, tefekkürü boğar, kovar. Ders dediğin kuşların senfonisinde, dem demesinde, kurt ulumalarının arasında, yıldızların altında, taşların tık tıkasında, suların zem zemesinde, yaprakların hışırtısında, hev hevesinde, rüzgârların Huu’ğultusunda, hem hemesinde olur. Olur mu olur. Kâinattaki besteyi duyar ve bize de “dinle” der Bediüzzaman.

Ve o Üniversitenin kitabesi de hitabesi de marşı da böyle bir şey olsa (ne) olur:

AÇIK HAVA ÜNİVERSİTESİ

Bir okul açtım.

Çiçekler, kuşlar kayıt yaptırdı.

Açış konuşması kuşlardan…

Karıncalar durur mu!

En kalabalık sınıf onlar...

Girip girip çıkıyorlar.

Öğretmenim, öğretmenim!

Parmak kaldırıp kaldırıp...

Kocaman kırıntılarla dönüyorlar.

Kelebekler ince nazik...

Rüzgârdan, tüyden hafif...

Bir resim çiziyorlar boyuna;

Huyuna göre havanın.

Bulutlar nazlı nazlı...

Sıraya oturmayı beceremiyorlar.

Bir lodos, bir poyraz derse girse...

Birden kayboluyorlar!

Kar topluyorlar,

Gölge oluyorlar,

Yağmur, dolu getiriyorlar.

Ev ödevleri harika!

İyi de ders dinliyorlar!

Dağlar... en arka sıralarda...

Bulutlu, sisli, karlı…

Hep başları önde, hep böyle efkârlı...

Hira mı, Uhud mu, Erciyes mi...

Himalaya mı, Toroslar mı!

Şehri selâmlayan rüyalar mı!

Hele yıldızlar, yıldızlar...

Göz kırpıp duruyorlar derste!

Herbiri ayrı heveste...

Rüzgârlar mı dediniz?

Poyrazı, lodosu duydunuz ya...

Hepsi, hepsi ayrı bir beste...

Ormanlar... oturmuyor bir türlü!

Ayakta ders dinliyorlar.

Öylesine ağır başlılar ki…

Öylesine mütevazı;

Ufacık rüzgârı bile selâmlıyorlar.

Birden... akarsular girdi içeri!

Nasıl da heyecanlandık öyle!

Uzak köylerin türküleri...

Uzayıp giden dillerinde.

Pırıl pırıl, berrak, dupduru…

Saf, tertemiz köylü çocuğu...

Bütün geçtiği yollarda ağlamış.

Ağlamış, bulanmış, çağlamış.

Denizler... engin denizler...

Bu ne kadar yıldız diplerinde!

Kâh bir dalga, kâh bir sükûnet...

Bir sonsuz sevda gibi bakıyorlar.

Ne de olsa deniz elbet...

Gökler denizlere; denizler göklere akıyorlar.

Ve gökyüzü: “Burdayım!” dedi.

Ta, kalbinden, kalbime…

Oturdum gökyüzünü dinledim;

Ders anlatmak neyime!