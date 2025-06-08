Bir Bayram arayışı

ŞİİR

Bayram bayramdır elbet. Bende dünkü sevinçler yok. Eksilen bir şeyler var. Var dediysem var. Eski yüzler gitmiş yanımdan. Yenilerde bir yabancılık var. Savaşlar bile dururdu, dün. Herkes bayrama giderdi. Evet, her şey kıyamet gibi. Meselâ harçlıklar azaldı. Meselâ gülen yüzler… Meselâ çocuklar gülmüyor. Haa, yaseminler yine açtı. Âşık olduğum güller… Hanımelleri sevgili gibi… Ama bir bayram arıyorum. Hürriyet gibi şen şakrak… Adalet gibi terazi… HAMİŞ Bu duygu ve ümidimin sonsuz tebessümüyle ebedî bayramlara halel vermeyecek helâl dairede kalma duasıyla dostlara can u gönül selâmı ile bayram tebriklerimi iletirim.

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