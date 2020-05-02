Oruç: Ebedî doymak için

Bir yudum suyun ne olduğunu, yudum yudum anlamanın adı oluyor oruç.

*

Hayır, hayır! Adımı öğrendim bu Ramazan’da da: Âcizliğimin hep yerinde durduğunu…

*

Ummadığımız yerlerden/nerelerden geliyordu gelenler, nerelerden?!...

Düşünsene:

“Çıktım erik dalına;

Anda yedim üzümü!

Bahçe ıssı kakıyıp:

Der, ne yersin kozumu!”

Baksana! Erik dalına çıkıyorsunuz; o da ne?! Üzümmüş kısmet, diyorsunuz.

Bir daha: “O da ne!” Ki…bahçeci geliyor, cevizlerini neden yediğinizi soruyor.

Ne var ortada?!...

Yaa!

*

Yediğiniz içtiğiniz şeylerin sizin olduğunu sanıyorsunuz.

Sonra imsaklı, iftarlı zamanlar düşüyor içinizdeki/dışınızdaki takvimlere.

Sular seller gibi akan bir susuzluğunuz var bu çölde!

Vay, bu çölde ne yapardınız oruç gelip kapınızı çalmasaydı!

Az şey mi; seni sana hatırlatıyor oruç; hem de haftalarca bekliyor seni.

Yalnızken bile… yanmışken bile elin suya gitmiyor.

İnsanlık bu ya… insanlık bu! Yaa! İnsanlık; bu yaa!

*

Su, sana yakın olduğu kadar da uzak! İlla emir büyük yerden çıkacak. İllâ, illâ…

*

Şimdi özürler dileyelim izinsiz/hatırlamasız yediğimiz/içtiğimiz şeyler adına…

*

Gafletin zehir; tefekkürün panzehir olduğunu imzalarız her oruçta.

*

Ramazan’da, on bir ay duymadığımız ekmeğin kokusunu duyarız.

Duyarız da ne mi olur?

Açlığın dayanılmaz cazibesine kapılanlara sorun!

*

Bu nasıl hafifleyiş böyle! Dünya inmiş de sırtımızdan… ve yeniden doğuşun tazeliği gözlerimizde…

*

Oruç; öteki aç kalmalara, öteki susuzluklara benzemiyor.

Bir sırrı beraberinde getiriyor oruç.

Ne oluyorsa oluyor; kendini sevdiriyor oruç; anlıyorum.

Bu “sır” bende kalsın; sizinki de sizde...

Her oruçlunun derininde/gözlerinde bu sırdan izler var. İsteyen çözer.

*

O’nsuzluğun sonsuz boşluğa bizi düşüreceğini gösteren “Ramazan aynası” olmasaydı, neyi görecektik biz!

*

Her açlık, orucumuz; her lokmamız/yudumumuz iftarımız oluyorsa… oruçla tanışmışız demektir.

*

Oruç (bize) gelir koşa koşa…

Biz oruca gideriz açlığımızın bütün haşmetiyle…

Oruç (bizi) sonsuz doyurmak için gelir.

Biz ağlarız; oruç güler!

Biz ağlarız; imsak, anahtarı cebine koyduğu gibi sırra kadem basar.

*

Bu âlemin ambarları doyurmaz beni; buz gibi akarsuları kandırmaz…

Ne de olsa “çöl” burası…

*

İhtiyaçlarım… hani nerde?!

Nerde benim hastalıksızlığım, ölümsüzlüğüm?!...

Burada, bu çölde, ölüm var sana, bana!

Fakat oruç gelince dolarım da… doyarım da…

Fırınlar istediği kadar ekmek yapsın; yetmez ki bana!