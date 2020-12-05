Dünyayı kim karıştırıyor?

Cevap vereyim: Yaşamayı bilmeyenler...

*

Dünya... gele gele buralara geldi.

Binalar dövdü şehirleri.

Sinan, İstanbul'a İstanbul katardı; biz İstanbul'u azalttık!

Fitne, uykuya yatırılırdı; mümkün mertebe;

Şimdi bir tuhaf ale-niyet oldu.

Zalime haddi bildirilirdi.

Kör kuruşun hesabı sorulurdu.

İnsanı insan etmek için yollara düşerdik; önce kendimizi...

Kapital dünya ile pek işimiz yoktu.

Sakindik; özel zamanlar dışında; birden bağırır çağırır olduk.

Aklımızı bir yerlere, kalbimizi kendi haline bıraktık.

Dünyanın değiştiğini anlayamadık.

Kirli, kanlı, israflı, yalanı bol bir ç-ağa düştük.

Gök katlı evlere çıktık da... kendimize çıkamadık.

Çocuklardan beter oyunlara daldık; onların ki masum; bizimkiler bütün çizgileri çiğneyen çok tehlikeli oyunlar...

Anlı şanlı adamlardık biz; dünyaya yön verirdik; tozlandık.

Bir ara şehre bir adam geldi; yüzlerce yıllık tozlarımızı aldı.

Risale-i Nur dedi kitaplarına.

Işıklı, son şık kelimeler...

Anlayamadık galiba; bir elin parmakları dışında.

*

Asr-ı saadet; niye asr-ı saadetti? Şimdi niye asr-ı sefalet ve felâket ve helâketteyiz? Araştırmaya değmez mi! Üniversiteler ne güne lazım?!...

*

İmtihan sorularının çok zoruyla bir kere daha karşı karşıyayız.

Kolayından, ortalama, yuvarlak, herkesin bildiği tarzda cevaplarla geçiştirilecek gibi değil.

Adaletten ayrılmayacaksın, bile bile karıncayı ezmeyeceksin.

Bir de sorularım var: "Kaç kitap okudun? Kaç kelimen var? Tarih bilir misin? Kendini ne kadar tanıyorsun? Her duyduğuna hemen inanıyorsan; seninle nasıl konuşacağız?"

Her zaman insan kalmak diye birinci özelliğimiz hep taze kalacak bu arada! Yani tezekkür, tefekkür, teşekkür hallerimiz ne durumda; en azından "geçer" not alır mı!

*

UNUTULAN YAŞAMAK

Dünya be; yordun bizi!

Ki güzelliklerle doluydu hayat.

Güneşin gözlerimde parlayışı...

Işıldayışı suyun sürahide...

Papatyalar, gelincikler mevsimi gelince...

Bir şarkı gibi alnımda rüzgâr...

Dünya be; ne yaptın böyle!

Bir dilim ekmek, bir yudum su...

Meyvelerin o dayanılmaz kokusu...

Misafirdim; bir iki insanlık işim vardı.

Olmadık gürültüler çıkardınız.

Keyfini kaçırdınız sükûnetin.

Hayatı elinize yüzünüze bulaştırdınız.

Bir çocuğun gözlerinde kaybolmadınız.

Kocaman binalar yükseldi; alçacık huzur yok.

Yok, yok; dünya be, durul biraz!

Hayatı koklamak istiyorum;

Lehül esma ül hüsna...

Hasbünallah...

La havle velâ kuvvete illa billah...