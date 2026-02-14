"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ - YIL: 56

Yaşamak unutulunca

Ali HAKKOYMAZ
14 Şubat 2026, Cumartesi
Nerde o güzelim ağaçlarımız? Dünyanın nefesini kesersen yaşayamazsın. Sonra bu önüne duramadığın seller ve yeller sürükler de savurur seni; yaa!

Kes, kes; şu ağacı  da kes; nerden duyacaksın o zavallının konuştuğunu; zavallı seni! 

Kocaman âlemin zübdesi/özü/özeti/çekirdeği olduğunu kendinin anlamayınca nerden bileceksin bir kuşun o ağaçtaki yuvasının, yavrularının ne olduğunu! Vay vay seni!

Seninle söyleşemem. Oturup bir çay, çorba karıştıramam. Bir çiçeğin gönlünü alamam seninle.

Boşuna değil, senin gibilerden tevahhuş eyleyip kurda kuşa ünsiyet etmeleri birilerinin. Sen çok fenasın çok; iyi ki fânîsin. İyi ki hırslarının hırsızlığı yarım kalacak. O ağaçları kesip yaptığın kaşanelerde çok oturamayacaksın. Kahkahaların ummadığın anda sessizliğe bürünecek. Kuşlar ağıt yakmayacak sana. Ağaçlar yüz vermeyecek. 

Ağaç kesmek kıyamete davetiye… 

Bütün şehirler havasız bırakıldı. Yeşilliği yok etmek, gökyüzünü örtmek, hâl hatır sormayı unutturmak için mi dikiliyor bu betonlar!

Şimdi bu tedirginliğimizi iyi edecek şeyler lâzım:

Bahçeli bir ev-cik… Tavuklar… Tam da vaktinde öterek günün gecenin farkına vardıran çilli bir horoz… Küçük bir kütüphane… Haftada bir dostlar meclisi; kuru fasulye, pilav… (Karanfilli çayı ben demlerim.)

“Yedek paraları” kenarda niye bekletir bu zenginler? İlle de musibet gelince mi kendimize gelelim? (Biriktirdiklerinizin çoğu kalacak zaten başkalarına!)

Yaşamak diye bir sanat var da… Bu da kitapsız, kalemsiz yani kelimesiz olmuyor. 

Çok bi’ ümidim yoktu, ama belki bu “değişik” yüzler -olmaz ya yani, işte- yüzünü güldürür sandımdı; azıcık!

Herkes ev biriktirirken ben de -işim yok gibi- evi kitap doldurmuşum. Okudukça da cehaletimin sonsuz olduğunu görmüşüm. 

Lütfen, hayatı bu kadar üst üste yığmayın! Bak; bir depremde dünyamız çöp yığını oluyor. 

Apartmanlar bir yakınlığın adresi olacakken, yalnızlığın oldu... Komşuluğa komşu olamamak da varmış! 

Ağaçları, kuşları terk etmek demek… Aidat demek… Asansörde kalmak demek… Ayaklarını omzuna alıp yürümek demek… Misafir çağırmamak demek… Cimrilik demek… 

Şu “mahalle” isimlerini tekrar “köye” çevirelim. Bırakın millet koyununu, ineğini beslesin. Size ne arkadaş!

*

SAAT SESLERİ

        Durunca anlaşılır saatin kaç olduğu.

                                                      Turgut Uyar

Dinledin mi saatçi dükkânlarında:

Ânın, zamanın, saatlerin sesini?

Hayatın hevesini?

 

Saat değişir.

Saat saat değişir.

Saati saatine uymaz.

 

Vedayı anlatır saatler.

Duvarlarda evlerin…

Kolumuzda hayatın nabzı…

 

Meydanlarda çın çın…

Kocaman kuleler…

Şehirler hırçın…

 

Değil ölüm…

Yaşamak bile ölüyor şehirlerde.

Koşarken göremezsin.

 

Çok saatler sordum;

İşe geç kaldığım demlerde.

Hiçbiri saatinde değildi.

Okunma Sayısı: 164
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yağışlı hava hâkim

    Fransa’da 900 bin hane karanlıkta

    Gazze halkı çadırlarda Ramazan'a hazırlanıyor

    61 milyon kişi risk altında, ama hazırlık yok

    Dilipak: Dönüştürmek isterken dönüştüler

    Süreç demokratik reformlarla başarılı olur

    İsrail hapishaneleri işkence merkezi

    AKP özelleştirme şampiyonu

    Boğaz köprüleri ülkenin can damarlarıdır

    NY Times: ABD savaş gemileri Orta Doğu’ya gönderiliyor

    Akaryakıt 57 lirayı aştı

    Trafik kanunu yenilendi: Cezalar el yakacak

    Merkezden itiraf: Tahminlerimiz tutmadı

    200 milyon çocuğun yardıma ihtiyacı var

    Emekliler isyanda: Akşam pazarı da artık ucuz değil

    Adalet Partisi’nin 65. kuruluş yıldönümü kutlanıyor

    Adalet Bakanı değişince adalet gelmiyor

    Dünya bizi böyle gördü: Meclisteki arbede dünya basınında

    DEM: Uzlaşma zemini var

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.