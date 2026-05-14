Evlilik bir sanattır - Mutlu bir evlilik için-5

Yuva, dört duvardan oluşan bir dünya; evlilik ise bir paylaşma sanatı, birbirine kanaat etme maharetidir.

Nikâh memuru demişti ya; “kederde, tasada, mutlulukta...” diye. İnsanın zor günü de olur, dar günü de. Hayatını paylaşanlar, her durumda duygularını da paylaşabilmeli. Birbirine muavin, birbirine payanda, yani dayanak olmalı eşler. Birbirlerini anlamalı ve anlayışla yaklaşabilmeli olanlara, bitenlere.

Eşler, birbiriyle mutlaka konuşmalılar, istişare etmeliler. Çünkü bu, her derde devâdır.

Şûra Suresinin otuz sekizinci âyetinde “Onların işleri, aralarında danışma iledir” deniyor. Bu Kur’ânî gerçeği fark eden atalarımız, “Hayvanlar koklaşarak, insanlar ise konuşarak anlaşır” sözünü yaşanmış bir tecrübe olarak söylemişler.

“İnsan, kırk kapılı saray gibidir” demek oluyor ki gönüle, ruh dünyasına girmek için mutlaka açık, aralık bir kapı bulunabilir.

Bundan ötesi, bahâne!

Millî pehlivanlarımızdan biri, gazetede yayınlanan beyanatını cam çerçeve içine alıp, işlettiği lokantanın duvarına asmış. O levhada, “Başarımı, hiç ‘dırdır’ etmeyen karıma borçluyum” diyor, bahtiyar pehlivan.

Demek ki, doğru söz birçok kapıyı açarken, eğri söz de insanın başına çok işler açabiliyor.

Peygamberimiz (asm), “Diline sahip ol”7 buyuruyor.

Peygamber sevdâlısı Yunus da; “Söz ola kese savaşı / Söz ola kestire başı / Söz ola ağulu aşı / Bal ile yağ ede bir söz” diyerek, dil konusunda Âdemoğlunu alenen uyarıyor.

Peki, meselenin “bam teli” sadece kadınlar mı? Elbette ki hayır. Ama kadının önemli rolü var aile kurumunda. Erkekler de rolünü oynamalı; yani üzerlerine düşen görevi dürüstçe ve samimiyetle yerine getirmeye çalışmalı.

Şunu bir kenara yazın: Diyalog da tebessüm, anti stres ilâçtır.

Bakınız, Cenab-ı Hak, “Allah’ın emirlerine uymakta sebat gösteren erkekler ve kadınlar, sadâkat sahibi erkekler ve kadınlar, sabreden erkekler ve kadınlar, Allah’tan korkan erkekler ve kadınlar” diye vasıflarını ifade etmenin yanında; “Namusunu koruyan erkekler ve kadınlar, Allah’ı çok zikreden erkekler ve kadınlar için Allah, mağfiret ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır”8 ayetiyle, erkek ve kadınlarda olmasını istediği meziyetleri, davranışları bildiriyor.

Görüldüğü üzere, Allah (cc), erkek ve kadın faktörünü ayrı ayrı belirterek, her birinin diğerine karşı sorumluluk sahibi olduğunu dikkate veriyor.

“Erkekler, kadınlar üzerinde idareci ve gözeticidirler” ayet-i kerimesinin ardından, Rabbimiz; “Erkekler, mallarından kadınları ve çocukları için harcarlar. Sâlih kadınlara gelince, onlar Allah’ın emirlerine itaat edip kocalarının hakkına riâyet ederler ve Allah onların hukukunu nasıl koruduysa onlar da kocalarının malını, namusunu ve sırlarını kocalarının gıyâbında korurlar”9diyor.

Evet, sırrın saklanması önemli!

Her ne var ise, dört duvarın koynunda kalmalı.

Çünkü, “Söyleme dostuna, dostun da söyler dostuna.”

Dipnotlar:

7- Camiü’s-Sağîr,2:449.

8- Ahzab Suresi, 35.

9- Nisa Suresi, 34.