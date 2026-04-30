"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 MAYIS 2026 CUMA - YIL: 57

Mutluluğa ilk adım - Mutlu bir evlilik için-3

Ali Rıza AYDIN
30 Nisan 2026, Perşembe
Klasik bir düğün merasimi tablosu:

Önce kocaman “evet”ler, ardından, ayağa basmalar. “Yaşa, var ol” tezahüratları ve şaka şamata arasında “imza”lar…

İmzalar!.. 

Bu imzalar ahittir, akittir, mukâveledir; hayatî önem taşıyan bir sözleşmedir. İnsan hayatının tamamını bağlayan bir “söz” veriştir “evet”ler, imzalar.

Örfte de böyle, hukukta da böyle, dinde de böyle.

Hazır bulunan davetliler ve masadakilerden başka, Allah da şahit buna.

Medenî bir sözleşme olan nikâh, asıl manasıyla evlilik, İslâm dinince emirdir. 

“Nikâh benim sünnetimdir. Benim sünnetimi uygulamayan benden değildir” buyuran Peygamber Efendimiz (asm); “Evleniniz, ben diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla iftihar ederim”4 buyurmuş ve evlilik kurumunu, bilhassa teşvik etmiştir. 

Resmî evlenme töreni olan nikâhlar, nikâh salonlarında olmakla birlikte; düğünün yapıldığı mahalde, düğünle birlikte yapıldığı da oluyor.

Duruma göre, nikâh akdini yapmak üzere lütfedip gelmişlerse şayet belediye başkanı; değilse, onu temsil eden nikâh memuru alır mikrofonu eline:

“Şu an, ikinizi karı koca ilân ediyorum” diyerek davetlilerin, insî, cinnî bütün mahlukatın ve Yaratanın huzurunda ilânatta bulunduktan sonra:

“Sevinçte, kıvançta, tasada; iyi günde, kötü günde; hastalıkta, sağlıkta hayatınızı paylaşacaksınız. Savaşta, barışta; karada, denizde havada, vesaire, vesaire…” Devam eder, gider, öğütler. 

Salonda alkışlar, ayyuka çıkar; tezahürat tufanı kopar bir anda.

Şayet var ise, günün konusu, günün konuşmacısı tarafından irat edilir:

“Davul bile dengi dengine” gibi deyimlerle bezenen konuşma bitince, davul sesi sarar salonun dört bir yanını:

“Güm te-kâ, güm, güm…”

Çalgılar çılgılar, ilâhiler, kasideler, marşlar; deyişler, söyleyişler devam eder bir süre… 

Düğün merasimi, nihayet dualarla, tekbirlerle, tebriklerle biter; çiftler de evlerine gider.

Düğün biter bitmesine, ama hayat yeni başlar. 

Bir, üç, beş gün; bir ay, üç ay, beş ay derken zaman ilerler. “Cicim ayı” bitmeye, akıllar başa gelmeye başlar. İş kolay toparlanmış, düğün suhuletle yapılmışsa nurun alâ nur olur. Arkada bakiye kalmış, senet sepet düşüncesi sarmışsa bacayı, hayatın tadı yavaş yavaş kaçmaya başlar! 

Düğünlerin kendine mahsus birtakım örfü, âdeti, geleneği olsa da düğün masraflarındaki aşırılık, “servet” denebilecek boyuttaki bol bolculuk dinimizin “kolaylık” prensibine uygun düşmemektedir. Çünkü bunda, israf ve zorluk söz konusu. Ömür boyu sürecek bir beraberliği başından sıkıntıya sokmak ne İslâm’a ne de insafa uygun düşer.

Ahmet b. Hanbel’in rivayet ettiği hadislerinde, Peygamber Efendimiz (asm); “Bereketi en çok olan düğün, külfeti en az olanıdır”5 buyurmaktadır.

Öyle ise, öyle yapmalı.

Dipnotlar:

4- İbni Mâce, Nikâh:1.

5- Müsned, 6: 82.

Okunma Sayısı: 668
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Azerbaycan, Avrupa Birliği'ne nota verdi
    Genel

    FIFA Kongresi'nde İsrailli temsilciyle tokalaşmayı reddetti
    Genel

    TBMM raporu: Çocuğa karşı şiddet ve zorbalık "milli güvenlik sorunu"

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.