O Nur doğdu, bu gece

Bir Mevlid-i Nebi Gecesini daha idrak ettik, cümleten.

Cenab-ı Hakk’ın, hakkında, “Sen olmasaydın ben âlemleri yaratmazdım” dediği fahr-i cihân’ın Kâinata nuru doldu, bu gece. Habib-i zîşân, hâtemü’l-enbiyâ, fahr-ı kâinat, şefîimiz, efendimiz Hz. Muhammed’e (asm) binler kere binler salât ve selâm olsun. Onurumuz, sürurumuz, nurumuz Efendimize (asm) ithâf, naçizane bir şiir: İNSANLIK SANA MEDYUN Yazmış ezelden, Seni, nebî olarak kader Asırlarca öteden bekledi, durdu, beşer Rabbin Seni çok sevmiş; Sana, “Habîbim” demiş Kur’ân ahlâkı ile ne de güzel bezemiş Bekliyordu, her beşer, yelken gibi sineni Canlı cansız her şeyi, şâd edecek sevgini Sen gelince, insanlar, “insan” yerine kondu Sen gelince, ins ü can, saadete gark oldu İstikbâl etti, Seni, gökte nücûm ve kamer Dağlar taşlar ağaçlar, bayram etti, serâser Sanemler sukût etti, Sen, dünyaya gelince Nârı söndü, Kisra’nın; Senin nûrun, inince Değer geldi, Seninle, çöle dönmüş âleme Senden önce insanlar, sarılıydı, mâteme Sen geldin; yüzler güleç, cümle yüreklerse, hür Dize geldi, Seninle; cezirede, tüm küfür Sen gelince son buldu, yeryüzünde, Sensizlik Sona erdi, Seninle; ruhlardaki sessizlik Sen geldin; her zerrede, sedâ verdi kâinat Sen geldin; sevgin ile mânâ kazandı, hayat İnsanlık Sana medyun, her hâl üzre, yâ Resûl Dinsizlik, meziyetti; dünya, ahlâktan yoksul Gömerlerdi kızları, o gün öyleydi, usûl Beşeriyet İslâm’la, etti, topyekûn gusül Kadına, değer geldi; arından, pas silindi Bilinmezdi o dem de, neydi değeri, kimdi Meta idi, pazarda; ekseri, hür değildi Geldi dinin, dünyaya, kadın kadri bilindi Seraba dalmış gözler; gönüller ise, emvât Anlamadı, kimisi; Seni bilmedi, heyhât Nûrunla, yok olunca, âlemdeki deniyyat Cahiliye, gark oldu; şavkınla geldi, hayat Kolay mı, Seni yazmak; tasavvur etmek, Seni Üç beş nâkıs kelâmla, çizebilmek resmini Kalem kâsır, kalp hâsir, lâtifeler müstetir Takdîminden, âcizim; yazamadım, müessir Yazamadım, Efendim... A. R. A.

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