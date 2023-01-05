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5 OCAK 2023 PERŞEMBE - YIL: 53

Zor soru: Sen kimsin?

Ali Rıza AYDIN
05 Ocak 2023, Perşembe
Sorulara muhatap olmak, pek kolay bir iş değil; hele “sen kimsin” sorusuna cevap bulmak, hiç kolay şey değil,

Cesaret ister, böyle bir soruya muhatap olmak! Ya altında kalınırsa?

Ama insan hafızasını yoklayarak, cesaretini toplayarak yine de sormalı bu soruyu kendine, birileri tarafından sorulduğunu farz ederek.

Zor da olsa…

Yeni seneye girerken bir mizan çıkarılmaz mı? İşte, öyle.

Ey aciz, naçiz filan kimse ya da Ali Rıza!

Sana, “Sen kimsin” diye soruluyor.

Sen kimsin?

Bunca ömür müddetince ne hâldesin, ne yoldasın; necisin?

Söyler misin sen kimsin?

Bu soru, arkada kalan seneyi değil, “ömür” denen yılları sigaya çeken bir soru. Tıpkı Molla Kasım’ın, Yunus Emre’yi sigaya çekmesi gibi…

Gerçekten sen kimsin?!!

Anan baban, sülalenin ne idüğü belli de; belirsizlik, sende mi?

Bu soruyu beklenmedik bir zamanda duyunca, duyduğun söz fersah, fersah seni atar yabana.

Gerçi hiç kimse seni bilemese de, âlemlerin rabbi Allah, kimliğini biliyor ya, o yeter.

Gelgelelim bu soru dağlar kadar bir yükü bedenine bağladı; deli gönül, bir kenarda, için için ağladı.

Evet, evet; sen kimsin?

Ey mücrim filan kimse veyahut Ali Rıza!

Pek kolay değil, ama seni sigaya çektikleri gibi, sen de, nefsini sigaya çek ve ona sor bakalım:

İyi bir kul musun?

Acaba ben, iyi bir insan mısın?

Dahası, iyi bir Müslüman mısın?

İyi bir eş, iyi bir aile reisi; canın, gözünün nuru, Allah’ın bir armağanı olan yavrularına iyi bir baba olabildin mi, bunca zaman? Ve onlara karşı ödevini yaptın mı?

Yakınlarına karşı, yakınlığın ne hâlde?

Senden gayri insanlar, senin hakkında ne düşünür; sana, hangi gözle bakarlar?

Yani ömrünce iyi bir dost, iyi bir arkadaş, iyi bir yoldaş, iyi bir sırdaş ve dahi iyi bir komşu olabildin mi?

Eşkâlini nasıl tarif ederler, senin için ne derler?

Ötelerde sana patinaj yaptıracak kabahatin var mıdır?

Velhâsıl:

Sen kimsin?

Bu soruyu sual eden, yerden göğe haklıdır.

Neciliğin, niceliğin cevabında saklıdır.

Hadi bakalım, henüz dünyadasın.

Büyük soru, ötede!

Orada, kimsenin, hesabını denk getirecek maharetli bir muhasebecisi de yok!

Her şey üryan olacak!

Ahir kelâm, Yunus’tan:

“Derviş Yunus bu sözü eğri büğrü söyleme

Seni sigaya çeken bir Molla Kasım gelir.”

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