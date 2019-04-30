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30 NİSAN 2019 SALI - YIL: 50

Savaşlarda ilk defa kullanılan savaş aracı: Paraşüt

Atilla YILMAZ
30 Nisan 2019, Salı
Kudsî kaynaklar, Ahirzamanda, Hz. İsa’nın tekrar gökten ineceğini haber vermektedir.

Bediüzzamana göre, Hz. İsa’nın vekaletini dava eden ve onun adına hareket eden bir taife, bir cemaat; Bolşevik dinsizlerine karşı harp ederken, adeta Hz. İsa’nın gökten inişini temsil eder gibi, paraşütlerle iniyorlar ve düşmanlarına bela yağdırıyorlar diyor.

Alman ordularının paraşütçü birlikleri tarihte ilk defa, savaş meydanlarına inmektedirler. Uçaklardan inen paraşütçü birlikler, savaş tarihinde ilk defa görülmektedir.

Bu olay sanki Hz. İsa’nın gökten inişinin maddeten bir misalini, bir örneğini gösterir gibidir.

Tarihte savaş meydanlarında Almanların kullandığı paraşütçü birlikler bir ilke imza atıyorlardı.

“C-47 nakliye savaş uçakları, Ren’in doğusundaki Ress-Wesswl bölgesine yüzlerce paraşütçü ve onların gereçlerini indiriyor.

Varsity operasyonu, savaşın en büyük hava indirme operasyonuydu. 24 Mart 1945 tarihinden itibaren yaklaşık 40 bin paraşütçü, 1500 birlik taşıma uçakları ve palanörlerle Res-Wessel bölgesine indirildi.’’ 1

Paraşütçüler ilk olarak Almanlar tarafından İkinci Dünya Savaşı esnasında geniş ölçekte kullanılmıştır. Müttefikler bu yöntemi Almanlardan öğrenmiştir. Bu paraşütçü birlikler, müttefik kuvvetlerin korkulu rüyası olmuşlardı.

“Bu hadis-i şerif, aynı zamanda, Hz. İsa’nın gökten nüzulüne de işaret etmektedir” diyor Bediüzzaman. 

Sonuç olarak:

Hz. Peygamber nasıl ki İstanbul’un fethedileceğini haber vermişse, nasıl ki Sıffin muharebesini haber vermişse, nasıl ki Hz. Ali ile Hz. Muaviye’nin harp edeceğini haber vermişse, nasıl ki hz. Hasan ve Hüseyin’in şehit edileceğini haber vermişse; ikinci dünya savaşının; Hz. İsa’yı temsil eden, Hıristiyan dindar İsevilerle, Deccalizmi temsil eden Bolşeviklerle olacağını da haber vermiştir.

Bediüzaman’da gelecekten haber veren Hz. Peygamberin (asm) bu hadisini tarihi veriler ışığında yorumlamıştır.

Dipnot:

1- Ali Kaan Cerit, Hava indirme birlikleri her yerde, 29 Temuz 2017

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