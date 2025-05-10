İslâmın ilk mektebi Dâru’l-Erkam -2

Daru’l-Erkam’ın Yaptığı Hizmet

Peygamberimizin (asm) Dâru’l-Erkam’da bulunduğu yıllar gizli davet yılları değil, “özel davet” seneleridir. Allah’ın inayet ve yardımı ile bu yıllar içinde iman ile şerflenenler Allah’ın özel olarak seçtiği seçkin sahabelerdir. Henüz müslüman erkek ve mücahit olanların sayısı 20’yi aşmamıştı. Çünkü Hz. Ebuzer (ra) gibi çevre kabilelerde müslüman olanlar, kadınlar ve çocuklar bu sayıya dahil değildir.

Dâru’l-İslâm’ın ilk talebeleri:

1. Hz. Ali b. Ebi Talib (12 Yaşında)

2. Hz. Zeyd b. Hârise (30 yaşında)

3. Hz. Ebubekir b. Kuhafe (40 yaşında)

4. Hz. Osman b. Affan (33 yaşında)

5. Hz. Zübeyir b. Avvam (16 yaşında)

6. Hz. Talha b. Ubeydullah (20 yaşında)

7. Hz. Ebu Ubeyde b. Cerrah (27 yaşında)

8. Hz. Abdurrahman b. Avf (29 yaşında)

9. Hz. Sa’d b. Ebi Vakas (17 yaşında)

10. Hz. Said b. Zeyd (19 yaşında)

11. Hz. Osman b. Mazun (25 yaşında)

12. Hz. Ubeyde b. Haris (48 yaşında)

13. Hz. Erkam b. Ebi’l-Erkam ( 23 yaşında)

14. Hz. Mikdad b. Amr (25 yaşında)

15. Hz. Habbab b. Eret (23 yaşında)

16. Hz. Abdullah b. Mesud (17 yaşında)

17. Hz. Ammar b. Yasir (35 yaşında)

18. Hz. Yasir b. Amir (65 yaşında)

19. Hz. Halid b. Said (23 yaşında)

20. Hz. Ebu Huzeyfe b. Utbe (30 yaşında)

21. Hz. Cafer b. Ebi Talib (20 yaşında)

22. Hz. Süheyb b. Sinan (24 yaşında)

23. Hz. Mus’ab b. Umeyr (25 yaşında)

24. Hz. Bilal-i Habeşî (29 yaşında)

25. Hz. Ayyaş b. Rebia (27 yaşında)

26. Hz. Amr b. Rebia (28 yaşında)

27. Hz. Âmir b. Füheyre (43 yaşında)

28. Hz. Abdullah b. Cahş (24 yaşında)

29. Hz. Hatıb b. Hâris (36 yaşında)

30. Hz. Muttalib b. Ezher (32 yaşında)

31. Hz. Hatıb b. Amr (26 yaşında)

Dâru’l-Erkam’ın ilk talebeleri bunlardır. Bu İslâm evinde müslüman olanların sayısı Hz. Ömer’e kadar 120 müslüman vardır. (Nebevi Eğitim Modeli Daru’l-Erkam, s. 69-83.) Hz. Ömer (ra) “Dâr-ı Erkamda” bulunan 40. Müslümandır. Peygamberimiz (asm) ile “Dâr-ı Erkam”dan çıkarak Kâbe’de açıktan müslümanlığını ilan eden 40 kişinin kırkıncısıdır. Bu huruc hareketinde büyük bir arbede yaşanmış ve Hz. Ebubekir (ra) çok büyük yaralar almış ve bayıltılıncaya kadar dövülmüştür. (M. Asım Köksal, “Hz. Ömer 40. Müslüman mı?” İslam Mecmuası, Sayı: 17, s. 41.)

Burada sayılan sahabeler İslâm binasının ilk temel taşlarıdır ve Cennetle müjdelenen Hz. Ömer (ra) ile beraber on sahabi (Aşere-i Mübeşşere) “Dar-ı Erkam”ın talebelerindendir.

Dâru’l-Erkam’ın Eğitim Usûlü

Dâru’l-Erkam’da eğitim gören sahabelerin bir kitabı vardı. O da vahiyle nazil olan ayetlerdi. Sahabeler Peygamberimize (asm) nazil olan Kur’ân ayetlerini doğrudan Peygamberimizden (asm) öğreniyorlardı. Peygamberimiz (asm) onları okumaya ve yazmaya teşvik ediyor, okuma-yazma bilenlerini de “Vahiy Katibi” olarak seçiyordu. Sahabeler de vahiy katibi olmak için okuma yazma bilmeyenler de hemen öğrenmeye gayret ediyorlardı.

Peygamberimizin (asm) yazdırdığı Kur’ân ayetlerini tahtalara, derilere, hurma yapraklarına ve taşlara yazarak evlerine götürüp eşlerine ve çocuklarına öğretiyorlardı. Anlamadıkları hususları da Peygamberimize (asm) sorarak öğreniyorlardı. Ayrıca Peygamberimiz (asm) bazılarını nazil olan sure ve ayetleri öğretmeleri için müslüman olan çevre kabilelere gönderiyordu. Böylece Kur’ân ve iman hakikatleri neşrediliyordu.

Peygamberimiz (asm) burada sahabelerine “İman Eğitimi” ve “Ahlâk Eğitimi” veriyordu. İman kemale erdikçe ahlak da kemale eriyordu. Zira Allah’a karşı edepli olan herkese karşı edebini muhafaza etmiş oluyordu.

Peygamberimizi ise yüce Allah terbiye etmişti. Bu hususu Peygamberimiz (asm) “Rabbim beni terbiye etti ve edebimi en güzel şekilde düzenledi.” (Aclunî, Keşfu’l-Hafa 62.) şeklinde buyurmuşlardır.

—Devamı yarın—