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22 EYLÜL 2019 PAZAR - YIL: 50

Susak

Behlül SEMERCİ
22 Eylül 2019, Pazar
Merhaba çok kıymetli pazarola okuyucuları.

İlk olarak köşeye ojbuldum pardon hoşbuldum. Biz Trakyalılar olarak memleketimizi söylediğimizde “üj bejlerdensin yani” veya “nabıyon beya” tepkisiyle karşılaşıyoruz. Sohbet biraz ilerlediğinde ise hemen “biraz Trakya şivesi yapsana, sizin çok komik kelimeleriniz var” gibi cümlelere maruz kalıyoruz. Baktık insanlar şivemize bu kadar meraklı ve ilgili o zaman bu ihtiyacı karşılayalım dedik ve bu köşeye başladık.

İlk olarak şunu söylemeliyim ki Trakya’da kullanılan kelimeler çok kullanışlıdır, abartmıyorum İsviçre çakısı gibi kelimelerimiz var. Meselâ “susak ağızlı” kelimesi aslen şuradan gelir; eskiler dereden su taşıdıkları kaplara susak dermiş, bu kaplar omuzun üstünde taşındığı için ve bu suyu taşırken dengede durmak çok zor olduğundan yürürken tabiî olarak getirilen su taşarmış. Bu yüzden ağzında lâf tutamayan, sürekli lâf taşıran insanlara “susak ağızlı” denirmiş. Bu kelimenin aslı böyleyken biz bu kelimeyi sadece bu manada değil bir çok manada kullanırız. Meselâ kişinin dediğine inanmayız, sohbet esnasında anlattıklarından hoşlanmamışızdır, bildiğimiz “sıpıtıyodur”, “adi ordan be susak ağızlı” deriz. Şimdi tabiî diyeceksiniz ki sıpıtmak ne demek? O da çok farklı manalarda kullanılır meselâ  “fıydırıp atmak” manasında kullanılır, tabiî şimdi diyeceksiniz “fıydırıp atmak” ne? Neyse sonsuz bir öğrenme sürecinin içine girmeden konumuza dönelim. “Sıpıtmak” fırlatıp atmak manalarında kullanıldığı gibi “sıpıtma bee” diyerek sallama, yalan atma manalarında da kullanılır. Dedim ya İsviçre çakısı gibi çok kullanışlı kullanırız kelimeleri diye. Ne diyorduk susak ağızlı. Tabiî bu kelime artık ağırlıklı olarak sadece susak olarak kullanılıyor. Meselâ bir seslenme biçimi olarak “şşş susak” denilebiliyor veya geç kalan birine “nerdesin be susak” denilebiliyor. 

Bu haftalık bu kadar yeterli, haftaya “kapçık ağızlı” tabirini incelemek üzere herkesi buraya bekliyorum.

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