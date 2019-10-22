İşsizlerin yüzde 74’ü genç!

TÜİK Temmuz ayı işsizlik rakamlarını açıkladı.

Verilere göre Temmuz ayında işsizlik geçen yılın aynı ayına göre yükselerek 13,9 seviyesinde gerçekleşmiş. Yani ülkedeki toplam işsiz sayısı 4 milyon 596 bin kişi. Ayrıca 15-24 yaş gurubunda ne okuyan ne de işgücüne katılan gençlerin işsizlik oranı da 29,4 olarak gerçekleşmiş yani 3 milyon 418 bin kişi. Veriler gerçekten vahim bir durumu gösteriyor. Fakat aslında gençler açısından durum daha da vahim.

Bilindiği üzere işsizlik oranı hesaplanırken aktif iş arayanlar işsiz olarak hesaplanıyor. İş aramayanlar ya da okul okuyanlar işsizlik hesaplamasına işsiz olarak dahil edilmiyor. Genç işsizlik oranında yaş aralığının 15-24 olduğu düşünüldüğünde genç işsizlik oranının gerçek işsizliği yansıtmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yaş aralığını okuyan nüfusun yoğun olduğu 15-24 aralığında kabul edip okul okuyanları hesaplamada işsiz kapsamından çıkardığınızda işsiz gençlerin genç nüfusa oranı elbette oldukça düşük çıkacaktır. Zaten bu yaş gurubunda üniversite mezun oranı da çok yüksek değil. Eğer bu aralık eskiden olduğu gibi 15-34 arasında hesaplanırsa işin vahameti ortaya çıkacaktır.

Gelin beraber daha alternatif bir veriyi kullanalım ve işsizlik verileri içerisindeki genç işsizlerin oranını hesaplayarak gençlerin işsizliğinin nasıl bir boyutta olduğunu görelim. TÜİK verilerine göre ülkede 4 milyon 596 bin işsiz var, bunlardan 3 milyon 418 bin kişi ise 15-24 yaş aralığındaki gençler yani işsizler içinde gençlerin oranı yüzde 74. Bu açıdan bakıldığına durum gençler açısından daha kötü görünüyor. Ülkede 2018 TÜİK verilerine göre 12 milyon üniversite ve üzeri mezunu var iken 3 milyon 418 bin işsiz genç olduğu düşünüldüğünde gençlerin işsizlikten dert yanması daha bir anlamlı hale geliyor.

Türkiye’de yüz gençten kaçı işsiz bilemiyoruz ama yüz işsizden 74’ünün genç olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki bu durumun suçlusu kim? Gençler mi?

Öğrenci bursuyla kaç kitap alınıyor?

Ülke olarak zor bir dönemdeyiz, enflasyon yükseldi, zamlar birbiri ardına geldi, döviz yükseldi… Bu süreçte yükselmeyen tek şey ise öğrenci burslarının miktarı oldu. Yüksek enflasyona ve krize rağmen lisans öğrencisine verilecek burs miktarı 500 TL olarak belirlendi. Peki bu miktarda bir burs ile ne kadar kitap alınır biliyor musunuz? 10 ya da 12 tane… Bu burs ile öğrenciye nasıl bir eğitim vermeyi düşünüyoruz bilemem ama kriz hâlâ en fazla öğrenciyi ve öğrenci okutan aileleri etkiliyor.