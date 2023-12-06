1286 internet sitesine erişim engeli

Yasa dışı bahis ile müstehcen içerikli paylaşım yapıldığı tespit edilen 1286 internet sitesi erişime kapatıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, yasa dışı bahis tespit edilen bin 80 bahis sitesi ve müstehcen içerikli paylaşım yapan 196 internet sitesi olmak üzere toplam 1-bin 276 internet sitesi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na bildirilerek erişim engellemesi getirildi. Ayrıca 10 oltalama/phishing sitesine de Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’ne (USOM) bildirilerek erişim engellemesi getirildi. Öte yandan, 2023 yılında meydana gelen ‘Faili Meçhul Siber Olayların Aydınlatılması’ kapsamında toplam 53 faili meçhul olay aydınlatıldı.

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