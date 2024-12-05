16 yaş altına sosyal medya yasağı gündemde

Avustralya’da sosyal medyanın gençler üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle 16 yaş altına getirilen yasak, Türkiye’de de tartışılıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın hazırladığı raporda da sosyal medyanın gençler üzerindeki bağımlılık, psikolojik sorunlar, şiddete eğilim, sosyal ilişkilerde kopukluk, yalnızlık hissine sebebiyet ve akademik başarı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekildi. Bu durum, Türkiye’de de benzer bir düzenlemenin gündeme gelmesine neden oldu. Uzmanlar, sosyal medyanın bilinçsiz kullanımıyla birlikte ortaya çıkan sorunların önüne geçmek için yaş sınırlaması getirilmesinin önemli olduğunu belirtiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçen hafta yaptığı açıklamada konunun gündemlerinde olduğunu belirterek, “13 yaş altına sosyal medya platformlarının yasaklanması konusunda henüz karar yok, tartışıyoruz. Benim kişisel yaklaşımım sosyal medyada yaş sınırının 16 olması” demişti.

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