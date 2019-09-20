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Adalardan başlayarak “sıfır atık”

20 Eylül 2019, Cuma 23:53
WWF-Türkiye, plastik kirliliğini önleme çalışmaları kapsamında Büyükada’da İstanbul Adaları’nın deniz zenginlikleri konusunda farkındalık oluşturmak için yelken açtı.

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), uluslar arası çevre gündeminin en önemli konularından biri olan plastik kirliliğini önleme çalışmaları kapsamında, Adalar Belediyesi işbirliğiyle İstanbul’un Adaları Sıfır Atık Uygulama Bölgesi projesi Büyükada’da İDO iskelesinde basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sadiye Bilgiç Karabulut, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, WWF - Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Bayar ve WWF - Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli katıldı.

Atıkları azaltmak en önemli görevdir 

Plastik kirliliğine dikkat çekmek için Fransa’dan yola çıkan WWF’e ait Blue Panda yelkenlisinin de ziyaret ettiği Büyükada’da İDO iskelesinde gerçekleştirilen faaliyette, WWF-Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Bayar, dünyanın en büyük çevre kuruluşu WWF’in, çevre ve plastik kirliliğine karşı dünyada bilirliliği arttırmak için özel bir görevle dünyayı dolaştığını söyleyerek, “Maalesef her sene denizlerimize 8 milyon ton plastik atık karışıyor. Bu 2050 yılında bütün dünya denizlerinde balıktan daha fazla plastik olacak. Bu korkunç bir manzaradır. Bugün çevre bakanlığımızın inisiyatifleriyle başlattığımız Büyükada’yı sıfır atık adası yapmak, özellikle şu anda plastikten arındırmak diyemiyorum gerçeğe uymadığı için ama plastik kullanımını öncelikle azaltmak sonra ayrıştırmak, sonra geri dönüşüme yollamak ve adadaki bütün atığı sıfır atığa çevirip kendi kendine sürdürülebilir bir ada haline getirme inisiyatifini başlatmak için buradayız. birlikte mümkün” ifadelerini kullandı.

Geri dönüşüm için çalışılıyor

Sıfır Atık ve Atık İşleme Dairesi Başkanı Sadiye Bilgiç Karabulut, “Günümüz dünyasının getirdiği konforlu yaşam tarzı sonucunda geri dönüşü imkânsız bazı varlıkların hayatımızdan ve çevremizden yok olup gittiğine şahit oluyoruz. Yalnızca ülkemizin değil, tüm dünyanın gündeminde olan tek kullanımlık plastikler ve mikroplastikler başta olmak üzere deniz kirliliği en önemli çevre sorunlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda atıkların maddesel geri dönüşümü için pek çok çalışmalar yapılmaktadır. 2017 yılında sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde oluşan atıkları kontrol altına almak ve gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak adına hayata geçirilen ‘Sıfır Atık Projesi’nde kısa bir sürede güzel bir noktaya gelindi. İstanbul’un Adaları’nın sıfır atık uygulamasına geçmesi mutluluk verici” dedi,

Çevre sorunu bir eğitim meselesi

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül de, ülkemizde bir ilk olacak proje konusunda gururlu ve heyecanlı olmalarının yanı sıra sorumluluklarının da farkında olduklarını belirterek, “Çevre sorunu bir bilinç, bir kültür, bir eğitim meselesidir. Adamızın pilot bölge seçilmesi,  bizim açımızdan kıvanç verici. Pilot alan olarak çok dersimiz var ve çalışmaya hemen başlayacağız. Bütün kurumlar iş birliği yaparak üstesinden geleceğiz.” dedi. Basın açıklamasından sonra gazetecilerin sorularını cevaplayan Gül, sıfır atık projesinin adalara nasıl anlatılacağı konusu için “Doğal Hayatı Koruma Vakfı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte çalışacağız. Her türlü şekilde medya aracılığıyla ve başka yöntemlerle bu bilinçlendirmeyi sağlayacağız. Ekim’de somut adımlar atılacak” şeklinde bir açıklama yaptı.

Atıklar için belediyelerce sistem kurulacak

“Sıfır atık” projesi kapsamında,  Adalar’da öncelikle bilinçlendirici faaliyetler yürütülerek bireysel davranışların değiştirilmesi hedefleniyor. Belirli yerlere farklı atıklar için kumbaralar yerleştirilecek. Organik atıklar ve geri dönüşebilecek atıklar ayrı ayrı toplanacak. Organik atıklar kompost, gübre haline getirilip park ve bahçelerde kullanılacak. Atıkların evlerde ve işyerlerinde ayrı toplanması için belediyelerce sistem kurulacak. Tek kullanımlık plastik malzemenin tüketilmemesi için çaba gösterilirken, vatandaşlarla işbirliği yapılarak bu malzemelerin kullanımının azaltılması amaçlanacak. Restoranlara, teknelere ve otellere plastik malzeme kullanmamaları için çağrı yapılacak.

HABER: SÜREYYA NUR İŞLER
sureyyanurisler@yeniasya.com.tr

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