Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı uzay aracı başarıyla fırlatıldı

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı SpaceX'e ait uzay aracı, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı.

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracı, ABD yerel saatiyle 16.49'da (TSİ 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı. Ax-3 ekibi, kendilerini ISS'ye götürecek Dragon kapsülüne ulaştı Ax-3 ekibi, kendilerini Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşıyacak SpaceX'in Dragon kapsülüne yerleşti. SpaceX, aralarında Gezeravcı'nın da olduğu Ax-3 ekibinin uzay yolculuğunu yapacakları kapsüle ulaştıkları anları sosyal medya hesabı X'ten paylaştı. Paylaşımda, fırlatmanın yapılacağı alana araçla özel astronot kıyafetleri içinde geldikleri görülen Ax-3 mürettebatının, ISS'ye gidecekleri SpaceX'in Falcon 9 roketinin yanında heyecanlı oldukları gözlendi. Ardından Falcon 9 roketinin uzaya taşıyacağı Dragon kapsülüne girişleri ekrana yansıyan ekibin, kapsüle yerleşip son kontrolleri yaptıkları bilgisi SpaceX'in X'te devam eden canlı yayınında paylaşıldı. AA

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