Apple da yanlış yapar

Dünyanın önde gelen teknoloji ürünleri üreticisi Apple, son 40 yılda tasarımları ve ürünleriyle kullanıcıların hayatını değiştirmeye vesile oldu.

Ancak Apple’ın bile yanlış yaptığı zamanlar oluyor. İşte şirketin piyasaya sürdüğü ama bekleneni vermeyen ürünler.

Macintosh TV

Apple TV’den yıllar önce şirket Macintosh TV’yi piyasaya sürdü.

O dönemde 2099 dolar fiyat etiketine sahip alet tutmadı. Üç ay sonra Apple Macintosh TV’yi piyasadan çekti.

Apple Newton

Apple’ın ilk kişisel asistan girişimi Newton olmuştu. El yazısını tanıma özelliğiyle gelen cihazın özelliği aslında çalışmıyordu.

O dönemin teknolojisi henüz ilerlememişti.

iMac mouse’u

iMac, kişisel bilgisayarlarda devrim niteliği taşırken aletle beraber gelen fare de bir o kadar devrim niteliğindeydi.

Apple’ın yanında gönderdiği yuvarlak mouse o kadar işlevsizdi ki, fareyi bakmadan kullanmak imkânsızdı.

iPod Shuffle (Gen 3)

Apple’ın iPod shuffleları ekransız müzik deneyimi sunma ısrarıyla piyasaya sürdüğü biliniyor. Ancak bu aletin üçüncü neslinde tuş bile yoktu.

Kulaklıkla kontrol edilebilen bu alette yapılan hata fark edildi ve 4. nesil iPod shufflarda tuş takımı geri geldi.

The Magic Mouse 2 ve şarj problemi

Magic Mouse ürünü tasarım açısından kötü durmuyordu, ama bu durum aleti şarj etmediğiniz sürece geçerliydi.

Apple tasarımcıları mouse’ın şarj girişini alt tarafa koymuştu. Bu sebeple fareyi şarj etmek demek bilgisayardaki işinizin bir süre durması anlamına geliyordu.

Kaynak: ntv.com.tr