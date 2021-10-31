Arılar da sosyal mesafeye dikkat ediyor

Biyoçeşitlilik ve Çevre Araştırmaları Merkezi’nden uluslar arası bir araştırma ekibi, bal arılarının kovanları parazit tehdidi altına girdiğinde sosyal mesafeyi kullandıklarını keşfetti.

Sosyal mesafeyi uygulandığı gözlemlenen ilk hayvan arılar değil. Meselâ babunların enfeksiyonlu fertleri temizlemekten kaçındığı ya da kendisine bir mantarın bulaştığını fark eden karıncaların, yuvalarından uzaklaşarak enfeksiyonun yayılma riskini azalttığı daha önce tesbit edilmişti.

Biyoçeşitlilik ve Çevre Araştırmaları Merkezi’nden bir grup bilim insanı tarafından yönetilen bu araştırmada, bal arısı kolonilerinin zararlı bir akardan gelen istilâlara karşı; genç ve yaşlı arılar arasındaki sosyal mesafeyi arttırdığını ve yuva arkadaşları arasındaki etkileşimlerini değiştirdikleri ispatlandı.

T24’deki habere göre Dr. Michelina Pusceddu, “Koloni içerisinde, aynı parazit bulaşan iki arı grubu arasındaki sosyal mesafedeki artış bal arılarının sağlıklarını tehdit eden etkenlerle nasıl mücadele ettiklerini gösteriyor.” dedi.

Dr. Pusceddu bu çalışmayla, arıların herhangi bir hastalık tehdidi karşısında sosyal yapılarında yaptıkları değişiklik ve fertler arasındaki teması azaltma yeteneklerinin, gerektiğinde bulaşıcı hastalık riskini en aza indirmelerini sağladığını kanıtladıklarını belirtti.

(Haber Merkezi)

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