Atık yağlardan uçak yakıtı yapılacak

Bitkisel ve hayvansal atık yağlardan biyodizel, sürdürülebilir havacılık yakıtı gibi katma değeri yüksek, standartlara uygun ürünler elde edilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yapılacak düzenlemeyle bitkisel ve hayvansal atık yağlardan sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) üretimi sağlanacak. Paris İklim Anlaşması gereği, 2030 yılına kadar karbon emisyonunun azaltılması öngörülüyor. Bu kapsamda Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) “Havacılık Sektöründe 2050’ye kadar Net Sıfır Karbon Emisyonu” kararıyla sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) üretiminin tüm dünyada önem kazanarak stratejik bir ürün haline gelmesi bekleniyor. Bu doğrultuda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Türkiye’de bitkisel ve hayvansal atık yağların yönetiminin daha etkin hale getirilmesi amacıyla, “Bitkisel ve Hayvansal Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği Taslağı” hazırlandı ve paydaşların görüşüne açıldı. Yönetmeliğe, bitkisel ve hayvansal atık yağlardan sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) üretimine ilişkin hususlar ilave edildi. AA

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