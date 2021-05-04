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4 MAYIS 2021 SALI - YIL: 52

Bakan Karaismailoğlu: Türksat 5A, 31 derece doğu yörüngesine ulaştı

04 Mayıs 2021, Salı 13:00
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türksat 5A'nın bir ay kadar test çalışmaları devam edecek. Uydumuz, hazirandan sonra dünyaya hizmet vermeye başlayacak." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ocakta fırlatılan Türksat 5A haberleşme uydusunun dün itibarıyla 31 derece doğu yörüngesine ulaştığını belirterek, "Türksat 5A'nın bir ay kadar test çalışmaları devam edecek. Uydumuz, hazirandan sonra dünyaya hizmet vermeye başlayacak." dedi.

Karaismailoğlu, uydular üzerinden televizyon ve radyo yayıncılığıyla internet erişiminde ve diğer katma değerli uydu hizmetleriyle bölgede lider, dünyada marka değeri yüksek ülke olmak istediklerini ifade ederek, ülkenin kara, hava, demir ve deniz ulaşımı kadar uydu iletişimiyle uzaydaki güç ve etkinliğinin de çok önemli ve hayati olduğunu dile getirdi.

Ocak ayı başında başarıyla fırlatılan Türksat 5A haberleşme uydusunun yörünge yolculuğuna devam ettiği bilgisini veren Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Türksat 5A uydumuz, 3 Mayıs itibarıyla 31 derece doğu yörüngesine ulaştı. Türksat 5A'nın bir ay kadar test çalışmaları devam edecek. Uydumuz, hazirandan sonra dünyaya hizmet vermeye başlayacak. Haberleşme uydumuz hizmete girdiğinde, Türkiye ile Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta-Batı ve Güney Afrika'nın yanı sıra Akdeniz, Ege ve Karadeniz'i kapsama altına alacak."

"Uydumuz, Türkiye'yi yeni Ku-Band kullanan öncü ülkeler ligine çıkaracak"

Uydunun, televizyon yayıncılığıyla veri haberleşme hizmetinde, Türkiye'yi dünyada yeni Ku-Band kullanan öncü ülkeler ligine taşıyacağını vurgulayan Karaismailoğlu, Türksat 5A'nın elektrikli itki sistemi sayesinde 30 yılı aşkın süreyle TV yayıncılığı ve haberleşme alanlarında hizmet vereceğini anlattı.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin haberleşme uydu trafiğinin bundan sonra da artacağını belirterek, "Üretim süreçlerinde sona yaklaşılan Türksat 5B haberleşme uydusunu da bu yılın 4'üncü çeyreğinde uzaya fırlatmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türksat 5B'nin 42 derece doğu yörüngesinde hizmet vereceğini kaydeden Karaismailoğlu, bu uydunun önde gelen özelliklerinden birinin de Türksat'ın mevcut Ka-Band veri haberleşme kapasitesini 15 kat daha artırması olacağını bildirdi.

Kara, hava ve deniz araçlarına gelişmiş veri haberleşme hizmeti sunacak Türksat 5B sayesinde ticari gemi ve hava ulaşım pazarına odaklanılacağına dikkati çeken Karaismailoğlu, Türksat 5B ile Orta Doğu'nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ve yakın komşu ülkelerin kapsama alanında yer alacağı bilgisini verdi.

Karaismailoğlu, milli imkanlarla geliştirilip üretilme çalışmaları süren Türksat 6A haberleşme uydusunun üretim ve entegrasyon süreçlerinin yoğun şekilde devam ettiğini belirterek, "Türksat 6A'yı 2022 yılında uzaya göndermeyi planlıyoruz." dedi.

AA

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