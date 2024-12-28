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Baykar, Piaggio Aerospace'i satın alıyor

28 Aralık 2024, Cumartesi
Çekişmeli bir sürece sahne olan ihaleyi farklı ülkelerden teklif veren rakiplerini geride bırakarak kazanan Baykar, İtalyan havacılık devi Piaggio Aerospace’in yeni sahibi olacak.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı ülkenin havacılık devi firması Piaggio Aerospace'in Baykar’a satışına onay verdi. Dünyanın en büyük silahlı insansız hava aracı (SİHA) şirketi olan Baykar, İtalya’nın 1884 yılında kurulan köklü havacılık firması Piaggio Aerospace'i satın almak için düzenlenen ihalede en iyi teklifi veren firma oldu. Baykar çekişmeli bir sürece sahne olan ihaleyi farklı ülkelerden teklif veren rakiplerini geride bırakarak kazandı. Baykar, ihale sürecinde finansal değerleme çalışmalarını Pragma Danışmanlık ile yürüttü.

Havacılık sektöründe "gökyüzünün Ferrarisi" olarak bilinen P.180 Avanti iş jetleri ve uçak motorları üretimiyle tanınan Piaggio Aerospace, aynı zamanda bakım, onarım ve revizyon (MRO) hizmetleriyle İtalya'nın savunma sanayisi ekosisteminde stratejik bir role sahip bulunuyor. Piaggio, 140 yıllık geçmişiyle İtalya’nın teknoloji altyapısına önemli katkılar sunmasıyla tanınıyor.

Şirketin yeniden faaliyete geçmesinin net ve iddialı bir endüstriyel vizyonla güvence altına alındığını belirten İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso, "Altı yıllık bekleyişin ardından Piaggio Aerospace’e bir gelecek sunuyoruz. Ülkemiz için stratejik bir varlık olan bu şirket, uzun vadeli bir üretim perspektifiyle yeniden canlandırılırken, kurumsal yapılar ve iş gücü korunuyor." ifadelerini kullandı.

 

Üretim kapasitesi güçlenecek

Bu satın almayla birlikte Baykar, Avrupa havacılık pazarındaki etkisini artırırken, Piaggio’nun tarihi mirasını koruyarak üretim kapasitesini güçlendirmesini sağlayacak. Baykar'ın gelecek vizyonuyla birlikte şirketin İtalya’da sağladığı istihdamın büyümesi de hedefleniyor. Baykar’ın bu stratejik adımı Türk havacılık sanayisinin global düzeydeki başarılarına bir yenisini eklerken, bu anlaşmayla birlikte Piaggio’nun tarihi kimliği de geleceğe taşınacak.

Baykar, 2023’te 1,8 milyar dolarlık ihracat yaparak Türkiye’deki tüm sektörlerde en çok ihracat gerçekleştiren ilk 10 firma arasında yer aldı. ABD Merkezli düşünce kuruluşu CNAS’in (Yeni Amerika Güvenlik Merkezi) raporuna göre, Türkiye dünya İHA ihracat pazarının yüzde 65'ini domine ediyor. En yakın ABD'li rakibinden 3 kat daha büyük olan Baykar ise tek başına bu pazarın yaklaşık yüzde 60'ına sahip bulunuyor. Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90’ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, toplamda 35 ülkeye Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar AKINCI TİHA ihracatı gerçekleştiriyor.

AA

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