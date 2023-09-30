Deprem belasını bilimle halledelim

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Safranbolu’da düzenlenen “Kentsel Dönüşüm, Markalaşma, Karabük ve Çevresi Deprem - Afet Zirvesi”nde konuştu.

Görür; “Millet olarak aklımızı başımıza toplayıp şu deprem belasını bize yakışır bir şekilde bilimin ışığı altında halletmemiz lazım. Biz deprem dirençli yerleşim alanları oluşturmak sureti ile günlük hayatımızı bile değiştirmeden depremlere rağmen yaşarız. Bunu başaran toplumlar var. Bunu başaran bilim var, teknoloji var” dedi. Karabük - Anka

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