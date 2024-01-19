Dijital bağımlılık büyük dert

Türk Eğitim-Sen tarafından hazırlanan “dijital bağımlılık” raporuna göre öğrenciler dijital teknolojileri oyun oynamak için kullanıyor.

ERHAN AKKAYA - ANKARA

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, sendikamızın hazırladığı “Türkiye’de Dijital Bağımlılık Araştırma Raporu”nun sonuçlarını açıkladı. Bu kapsamda, ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerinin ve öğretmenlerinin internet erişimini ve bunun sonuçlarını mercek altına aldıklarını belirten Geylan, veli iznine bağlı olarak yürütülen araştırmada 17 ilden 680 ilkokul, 896 ortaokul ile 1431 lise öğrencisi olmak üzere toplam 3 bin 7 öğrenci ve 1243 öğretmenlerin görüşüne başvurularak raporu tamamladıklarını belirtti. Öğrenci ve öğretmen başlıklarında hazırlanan rapordaki öğrencilerin sahip olunan dijital araç verilerine ilişkin bilgi veren Geylan, tablet kullanımının ilkokul öğrencilerinde yüzde 67 olduğunu bildirdi.

Geylan, ortaokul öğrencilerinde yüzde 64 olan akıllı telefona sahip olma oranının, lise öğrencilerinde yüzde 89’a yükseldiğini ifade eden Geylan, lise öğrencilerinin, sosyal medyayı ve video izlemeyi daha fazla tercih ettiğini bildirdi.

Az oyun çok başarı

Geylan, “Bu yaş grubu oyun oynamak ve eğitim amacıyla da dijital teknolojileri kullanmaktadırlar. Dijital teknolojileri hangi amaçla ne kadar süreyle kullandıklarını belirlemek amacıyla sorulan sorulara alınan yanıtlar incelendiğinde, ilkokul öğrencilerinin daha çok oyun oynamak ve video izlemek amacıyla dijital teknolojileri kullandıkları görülmüştür. Ortaokul öğrencilerinin de oyun oynamak, video izlemek, sosyal medya ve eğitim için dijital teknolojileri kullandıkları tespit edilmiştir” Ekran süresi bakımından araştırma sonuçlarının, çarpıcı veriler ortaya koyduğunu vurgulayan Geylan, buna göre, Yeşilay’ın farklı yaş kategorileri için önerdiği ekran süreleri dikkate alındığında araştırmada her eğitim kademesi için dijital teknoloji kullanım sürelerinin oldukça yüksek olduğunu söyledi. Geylan, şu verileri paylaştı: “Ortaokul ve lise öğrencilerinin oyun oynama süreleri arttıkça ders başarısının düştüğü gözlemlenmektedir. Ortaokul ve lise öğrencilerinin oyun oynama süreleri arttıkça akademik başarıları anlamlı bir şekilde azalmaktadır. Hiç oyun oynamayan öğrencilerin akademik başarısı 3 ila 5 saat ile 6 saat ve üzeri oynayan öğrencilerin akademik başarılarından anlamlı bir şekilde yüksek bulunmuştur. 1 ila 2 saat oyun oynayan öğrencilerin akademik başarıları 6 saat ve üzeri oyun oynayan öğrencilerin akademik başarılarından anlamlı bir şekilde yüksek olarak ortaya çıkmıştır.”