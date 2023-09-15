Dijital beceri eksikliği işimizden edebilir

Çalışanların yüzde 25’i dijital beceri eksikliği nedeniyle işini kaybetme korkusu yaşıyor.

Kaspersky araştırmasına göre, Türkiye’deki çalışanların yüzde 25’i dijital beceri eksikliği nedeniyle işini kaybetmekten korkuyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni bir Kaspersky anketinde, Orta Doğu, Türkiye ve Afrika’daki çalışanların yüzde 66’sının bilgisayar ve diğer dijital ekipmanlarla çalışırken dijital becerilerin eksikliğini hissettiği ortaya çıktı. Türkiye’de çalışanların yüzde 25’i BT yetkinliklerinin eksikliği nedeniyle işlerini kaybetmekten korkuyor. Gelecek 5 yıl içinde dijital beceri eksikliği nedeniyle işini kaybetme olasılığının en yüksek olduğunu düşünenler arasında bölüm başkanları ve üst düzey yöneticiler yer alıyor. Sürekli kendini eğitme ve trendlerin bir adım önünde olma ihtiyacı konusunda en temkinli olanlar da yine bu grup oluyor. Dijital becerilerin eksikliği sadece çalışanların kariyerini engellemekle kalmıyor, aynı zamanda çalışanın istihdam edildiği kurumun siber güvenliği için de ciddi riskler oluşturuyor. “İnsan güvenlik duvarı”, siber olaylara karşı en önemli savunmalardan birini oluşturuyor.

Siber güvenlik eğitimi şart

Son araştırmalar, siber güvenlik tehditlerinin yüzde 95’inin bir şekilde insan hatasından kaynaklandığını gösteriyor. Bu nedenle üst düzey yöneticilerden stajyerlere kadar her seviyedeki çalışanın uygun siber güvenlik eğitimi alması gerekiyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Türkiye Genel Müdürü İlkem Özar, yapay zeka ve makine öğrenimi çözümlerinin hızla ilerlemesi nedeniyle pek çok kişinin işini kaybetmekten korktuğunu belirterek, şunları kaydetti: “Bazı bireyler ve kuruluşlar otomasyona karşı temkinli davranıp bu yöndeki çözümleri kullanmaktan kaçınırken, diğerleri süreçlerini en yeni teknolojilerden en büyük faydayı sağlayacak şekilde uyarlıyor. Çalışanlar tercih edilmeye devam etmek istiyorlarsa siber bilince sahip olmalı ve şirketler de dijital zorlukların üstesinden gelmelerine ve siber güvenlik becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmalıdır.