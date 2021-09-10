Dijital suçlarda yüzde 25 artış var

Kaspersky Üst Yöneticisi (CEO) Eugene Kaspersky, “KSN altyapımız tarafından sağlanan verilere göre, dünya çapında dijital suçta yüzde 25’lik artış görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Kasperksy, 2020 yılı boyunca günde yaklaşık 360 bin yeni kötü amaçlı dosya topladıklarını söyledi. KSN altyapıları tarafından sağlanan verilere göre, dünya çapında dijital suçta yüzde 25’lik bir artış gördüklerini belirten Kaspersky, “Siber suçlular, kimlik avı e-postalarında ve hedefli saldırılarda koronavirüs temasından yararlanarak artan çevrimiçi yükten yararlanmaktan çekinmiyor. Kısacası dur-durak bilmiyorlar ve bize de izin vermiyorlar.” diye konuştu.

Uzaktan çalışmanın kalıcı olacak gibi göründüğünü belirten Kaspersky, “Çalışanların çoğu esnek çalışma uygulamaları istiyor ve neredeyse dörtte üçü hibrit bir yaklaşımı sürdürmek istiyor. Küçük ve orta ölçekli işletme segmentlerinde iletişim ve iş birliği çalışmaları için hizmetlerin aktif kullanımı nedeniyle müşteriler, bulut uygulama güvenliği ve hassas veri koruma araçları arıyor.” diye konuştu.