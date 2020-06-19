E-ticaret siteleri şantajlarla karşı karşıya

Siber dolandırıcılar; Almanya, ABD, Brezilya, İtalya, Hindistan, İspanya ve Beyaz Rusya merkezli 30’u aşkın e-ticaret sitesinin müşteri verilerini çalarak, bunları sızdırmakla tehdit etti.

Siber hırsızlar, bilgileri sızdırmamanın karşılığında her bir şirketten 0,06 bitcoin (yaklaşık 537 dolar) fidye istedi. Çeşitli kıtalardaki birçok e-ticaret web sitesinin müşteri veritabanı, bilinmeyen bir satıcı tarafından halka açık bir web sitesinde satışa çıkarıldı. Siber güvenlik kuruluşu ESET’in ulaştığı bilgilere göre, kişisel veri listesi en az 1 milyon 62 bin satırdan oluşuyor. Ele geçirilen bilgiler, yağmalanan perakendeciye bağlı olarak değişmekle birlikte ağırlıklı olarak e-posta adresleri, karmaşık parolalar, posta adresleri, cinsiyet ve doğum tarihleri içeriyor. Haberi ilk kez duyuran ve saldırıya uğramış sitelerden bazılarını listeleyen Bleeping Computer haber sitesine göre, saldırıya uğrayan e-ticaret sitelerinin çoğu Almanya, ABD, Brezilya, İtalya, Hindistan, İspanya ve Beyaz Rusya merkezli. Siber suçlular, kısa sürede ödeme yapılmaması durumunda verileri yayınlamakla tehdit ediyor.

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