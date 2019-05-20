Facebook, İsrailli o hesapları kapattı

Facebook, bazı Afrika ülkelerinin cumhurbaşkanı seçimleri ve siyasetini hedef alan İsrail kaynaklı birçok sahte hesabı sildi.

Sosyal Paylaşım ağı Facebook'un, bazı Afrika ülkelerinin cumhurbaşkanı seçimlerini ve siyasetini hedef alan İsrailli hesapları kaldırdığı bildirildi.

Koaci.com'un haberine göre, Facebook, İsrailli Archimedes Group'un 800 bin dolar harcayarak aralarında Senegal, Nijerya, Togo, Angola, Nijer ve Tunus'un bulunduğu bazı Afrika ülkelerinin özellikle cumhurbaşkanı seçimlerini ve bu ülkelerin sosyal ağlardaki bazı siyasi konuları içeren projelerini manipüle edip asılsız haber paylaştığı birçok sahte hesabı saptadı.

Facebook, büyük bir bütçe harcanarak 3 milyondan fazla takipçiyi yakalayan söz konusu sahte hesapları ilkelerine aykırı olduğu gerekçesiyle sildi.

Facebook'un Güvenlik Sorumlusu Nathaniel Gleicher, yaptığı açıklamada, kaldırılan İsrail kaynaklı hesapların hedefinde bahsedilen Afrika ülkeleriyle birlikte bazı Latin Amerika ile Güneydoğu Asya ülkelerinin olduğunu belirtti.

Facebook'un bu tür faaliyet gösteren hesapları tespit etmesi durumunda iptal ettiğine dikkati çeken Gleicher, hizmetlerinin insanları yanlış yönlendirmek için kullanılmasına karşı olduklarını dile getirdi.

Gleicher, Facebook hesaplarında paylaşılan bilgilerin güvenilir ve doğru olup olmadığının başka dijital ortamlar ve arama motoru Google yoluyla teyit edilmesinin daha uygun olabileceği önerisinde bulundu.

Öte yandan, İsrail'de seçime sayılı günler kala bir gözlem grubu, sosyal medyada açılan ve çoğu sahte olan hesapların Başbakan Binyamin Netanyahu'nun rakiplerini karalamak ve kazanma olanağını artırmak için kullanıldığını saptamıştı.