GDO’lu gıdalara biyosensörle tesbit

Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO) analizi ve kimlik belirleme gibi DNA bazlı birçok testin ev ortamında yapılmasına imkân sağlayan biyosensör geliştirildi.

Sabancı Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, GDO’lu ürünlerin ev ve tarlalarda tesbit edilmesini sağlayan cep boyutunda bir biyosensör geliştirildiği kaydedildi. Sistemin kurulduktan sonra cihazın hemen hemen her örnekte kolayca DNA tesbitini yapabildiği aktarılan açıklamada, laboratuvar ortamında en az 160 dakika süren DNA tanısının bu cihazla 30 dakikaya indiği kaydedildi. Biyosensörün, bebeğine verdiği mamada GDO olup olmadığını anlamak isteyen bir anne ve bakteriyel enfeksiyon tanısı yapmak isteyen bir hemşire gibi kişi ve kurumlar tarafından kullanılabileceği de belirtilerek, soya ve mısır ürünlerinde GDO tesbitinde başarılı sonuçlar elde edildiği bildirildi. AA

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