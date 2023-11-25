İçerik kaldırmada dünya 4.’süyüz

Son 10 yılda 150 ülke Google’dan 335 bin farklı içerik kaldırma talebinde bulundu. Başvurularda, toplamda 3 milyon 870 bin ayrı internet sitesi ve sitelerde yer alan sakıncalı olduğu iddia edilen sayfaların kaldırılması talep edildi.

İnternet güvenlik firması Surfshark’ın son yayınladığı rapora göre, Türk devlet kurumları son 10 yılda Google’dan tam 18 bin 900 defa talepte bulundu. 150 ülkeyi kapsayan araştırmada Türkiye, Google’a en fazla içerik kaldırılması başvurusunda bulunan 4’üncü ülke oldu. Son 10 yılda en fazla talepse Rusya’dan geldi. Rusya, Google’a toplam 215 bin ayrı içerik kaldırma başvurusunda bulundu. Rusya’nın içerik kaldırma başvuruları tüm ülkelerin içerik kaldırma taleplerinin yüzde 85’ini oluşturdu. VOA Türkçe’nin haberine göre, Türkiye, günde ortalama 5 internet içeriğinin kaldırılmasını isterken en çok belirtilen gerekçe ise “hakaret” olarak gösterildi. Öte yandan içerik kaldırmada 150 ülke arasında ilk sırada Rusya, ikinci sırada Kuzey Kore, üçüncü sırada Hindistan yer alıyor. Türkiye’nin Google’a yaptığı içerik kaldırma başvurularının yüzde 40,1’inin gerekçesi, ‘iftira ve itibarı zedeleyen hakaret.’ Türkiye’de bireysel kullanıcının mahremiyetinin veya kişisel bilgilerinin ve gizliliğin ihlal edildiği gerekçesi, başvuruların yüzde 18,2’sini oluşturdu. Raporda 2019 yılından bu yana, Türkiye’de Google’dan içerik kaldırması yönünde en çok talepte bulunan ilk 3 kuruluşun başında, Google’a karşı alınmış olan mahkeme kararlarıyla, ‘Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ olduğu kaydedildi. Haber Merkezi

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