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20 EYLÜL 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

'İklim krizi, modern köleliği getirecek'

20 Eylül 2021, Pazartesi 18:00
Yenİ rapora göre, şiddetli kuraklık ve güçlü kasırgalar sebebiyle evlerini terk etmek zorunda kalan milyonlarca insan, önümüzdeki on yıllarda modern kölelik ve insan kaçakçılığı riskiyle karşı karşıya kalacak.

The Guardian’ın haberine göre, iklim krizinden dolayı aşırı hava olaylarının artan sıklığı, halihazırda yoksulluk içinde yaşayan insanların geçim kaynakları üzerinde yıkıcı bir etki yapıyor ve onları köleliğe karşı savunmasız hale getiriyor. Uluslararası Çevre ve Kalkınma Enstitüsü (IIED) ve Uluslararası Kölelik Karşıtı’ndan araştırmacılar, Kuzey Gana’daki kuraklığın genç erkek ve kadınları büyük şehirlere göç etmeye zorladığını aktardı. habere göre, göç eden pek çok kadın hamal olarak çalışmaya başlıyor ve işçilerin yüklü borçlar ödemek için sömürüldüğü modern kölelik biçimine maruz kalıyor. Kuzey Gana’dan Accra’ya göç eden bir kadın, yaşadığı bölge selden harap olana kadar çiftçilik yapıyordu. Yedi yıl boyunca, başında eşya taşıyan bir hamal olarak çalıştı. Bir keresinde müşterinin eşyalarını düşürdüğü için karşılayamayacağı hasarı ödemek zorunda kalan kadın “Sürekli çalışıyorum ve borcumu ödeyemedim. Bütün kazancım barınma ve beslenme masraflarına gidiyor. Sadece bazen kazandığım paranın küçük bir kısmını alabiliyorum” dedi.

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