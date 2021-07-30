İnsanlık, her yıl ürettiğinden fazlasını tüketiyor

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin, insanlığın her yıl dünyanın sunduğu ve bir yıl içinde tüketilmesi gereken tabiî kaynaklardan çok daha fazlasını tükettiğini bildirdi.

Edin, Dünya Limit Aşımı Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, insanlığın her yıl dünyanın sunduğu ve bir yıl içinde tüketilmesi gereken tabiî kaynaklardan çok daha fazlasını tükettiğini anlattı. Ebru Dildar Edin, “Gelecek kuşakların varlığını tehlikeye atmadan, doğal çevreyi merkeze alan kaynak ve atık yönetimi yapılan döngüsel ekonomi prensipleri doğrultusunda ekonomik büyümenin sağlanması çok kritik bir konu.” ifadesini kullandı. Gelecek yılın kaynaklarını kullanmaya başladık Karbon ayak izindeki artışın salgına rağmen devam ettiğini ve biyoçeşitliliğin azaldığını kaydeden Edin, şu açıklamalarda bulundu: “Türkiye’nin karnesi ise oldukça endişe verici. Ülkemiz 16 Haziran itibarıyla önümüzdeki yılın kaynaklarını kullanmaya başladı bile. Yapılan bir çalışma, dünyadaki herkesin Türkiye’nin mevcut tüketim alışkanlıkları ile yaşadığını, insanlık için 1,5 gezegene ihtiyaç olduğunu ortaya koyuyor. Sahip olduğumuz tek evimiz dünyanın geleceğini güvence altına alabilmek için, günümüzde karşı karşıya kaldığımız en büyük tehdit olan iklim krizi ile kararlılıkla mücadele etmeliyiz. Son bir yılda yaşanan çevre felâketleri, tehlikenin git gide ne kadar büyüdüğünün göstergesi.” AA

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