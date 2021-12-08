Instagram şikayetleri yüzde 224 arttı

Son dönemlerde hesap çalma olaylarının arttığı sosyal medya platformu Instagram’la ilgili şikâyetlerde 2021’de yüzde 224 artış yaşandı.

sikayetvar.com verilerine göre, platformla ilgili en büyük şikâyetler hesapların çalınması ve müşteri temsilcisine ulaşılamaması oldu. Duvar’daki habere göre 4,20 milyar sosyal medya kullanıcısı bulunan internet âleminde Facebook ve YouTube’un ardından en çok kullanılan sosyal medya sitelerinden biri Instagram. Bir önceki yılın aynı dönemiyle son 3 aylık şikâyet artışları incelendiğindeyse şikâyetler yüzde 101 arttı.

Verilere göre Instagram’da en çok şikâyet edilen konular şöyle belirtildi: “Hesabın çalınması ve çalınan hesabın kapatılmaması. Bazı özelliklerin kullanılamaması (Reels, müzik ekleme v.s). Hesabın bazı uygulamalara kısıtlanması (canlı yayın, takip engeli v.s) Hesabın haksız ve nedensiz kapatılması. Kişi adına bilgi olmadan sahte/fake hesap açılması. Çok sık ‘akış yenilenemedi’ hatası almak”

Haber Merkezi