İnternet haberleşmesinde dünya yeni bir döneme girecek

Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, son dönemde özellikle genişbant internet haberleşmesiyle ilgili önemli girişimler olduğunu belirterek “Bu konuda özellikle yakın yörünge uydusu üreten ve fırlatan firmalar var. Bu firmaların gelişmesiyle tekrar internet haberleşmesinin uydular üzerinden verilmesiyle ilgili önemli bir süreçteyiz” dedi.

Ertok, Türksat Yakın Yörünge ve Küp Uydu Çalıştayı ve yakın yörünge uydularının Türkiye’deki gelişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ertok, çalıştayda uydu üretimi, fırlatma ve servis olarak hangi aşamada olunduğunun masaya yatırıldığını belirterek, “Ükemizin ne yapacağıyla ilgili bir yol haritası çıkarmak istiyoruz” diye konuştu. Yakın yörünge uydularının dünyadan 500 kilometre ila 2 bin kilometre mesafede hizmet veren ve dünyanın etrafında sürekli dönen uydular olduğuna işaret eden Ertok, şunları kaydetti: “Burada haberleşme olarak darbant ve genişbant var. Göktürk 1 ve Göktürk 2 uydumuz mesela dünyanın fotoğrafını çeken uydular.”

AA

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