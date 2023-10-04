İnternet özgürlüğünde büyük gerileme

ABD merkezli düşünce kuruluşu Freedom House’un her yıl yayımladığı “İnternette Özgürlükler Raporu”na göre, Türkiye internetin özgür olmadığı ülkeler arasındaki yerini korurken, geçen yıla göre Türkiye’nin internet özgürlüğü karnesinde gerileme yaşandı.

Dünyada internet özgürlüğünün üst üste 13’üncü kez gerilediğinin vurgulandığı raporda, ülkelerin internet özgürlüğü sıralamasına yer verildi. Buna göre Türkiye, internetin özgür olmadığı ülkeler listesinde, Ruanda, Azerbaycan, Sudan, Irak, Libya gibi ülkelerin gerisinde yer alıyor. Türkiye’nin sıralamada Rusya, Çin, İran, Belarus, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerle aynı kategoride bulunması dikkat çekiyor. Freedom House için ‘Freedom on the Net’ raportörlüğü yapan Gürkan Özturan VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada, son 10 yıllık dönemdeki en sert düşüşün yaşayan ülkelere bakıldığında, Türkiye’nin 15 puanlık düşüşle, 30 puanı düşen Myanmar ve 19 puan düşen Rusya’nın hemen ardında Venezuela ve Uganda ile birlikte yer aldığını belirtti. Haber Merkezi

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