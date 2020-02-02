"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 ŞUBAT 2020 PAZAR - YIL: 50

İstanbullular telefonlarını İstanbulkart olarak kullanabilecek

02 Şubat 2020, Pazar 13:19
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi BELBİM A.Ş.'nin geliştirdiği yeni uygulamayla İstanbullular, akıllı telefonlarındaki karekod sistemiyle toplu taşıma araçlarına binebilecek. BELBİM A.Ş. Genel Müdürü Yücel Karadeniz, "İndir, yükle, okut, geç mottosuyla İstanbullular telefonlarını ulaşımda kullanabilecek" dedi.

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nın düzenlendiği TÜYAP Kongre Merkezi'nde stant açan İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni projelerini tanıttı.

BELBİM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin Genel Müdürü Yücel Karadeniz, İstanbulluları bekleyen yeni projeleri anlattı. 

İstanbulkart'ı ulaşım kartı olmaktan çıkarıp şehirdeki bütün hizmetlerin alınabileceği bir araca dönüştürdüklerini belirten Karadeniz, "Müzeler üzerinde de çalışmalarımız var. Yakında belediyenin bütün hizmetlerini İstanbulkart'ı bir ödeme aracı olarak kullanmaya başlayacağız. Aynı zamanda ulaşım için de teknolojik yeniliklerimiz devam ediyor. Mart ayı içerisinde ulaşımda hizmet için pilot uygulamalarımız başlayacak. Pilot uygulamalar birçok ulaşım hizmetinde yaygınlaştırılarak devam edecek" dedi.

İlk uygulama metrobüste

Uygulamanın içeriğine de değinen Karadeniz, "İndir, yükle, okut, geç mottosuyla artık mobil uygulamalarda karekod uygulamasıyla İstanbullular telefonlarını ulaşımda kullanabilecek. Sanıyorum ilk uygulama metrobüs üzerinde olacak. Sonra da metro, vapur, Marmaray gibi diğer ulaşım araçlarında da kullanabilecek. Vatandaş herhangi bir şekilde üzerinde plastik bir kart taşımadan pratik bir şekilde telefonuyla istediği yerde ulaşım hizmetlerinden faydalanacak. Cebinde fazladan kart taşımayacak" diye konuştu.

Etiketler: İstanbulkart, telefon
Okunma Sayısı: 246
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Gizemli hastalık" 14 bin 500'den fazla kişide görüldü

    Rejimden İdlib'e hava saldırısı: 7 ölü

    Bakan Kurum: Ağır hasarlı bina sayısı 3 bin 200

    Batı Şeria'da Filistinliler ile İsrail askerleri arasında gerginlik

    'Ailelerimizin tedirgin olmasını gerektirecek bir durum yok'

    İstanbul'un enflasyonu ocak ayında arttı

    Özgür Özel: Erken seçim olursa dünden razıyız

    'Barış planının bazı maddeleri BMGK kararlarıyla uyuşmuyor'

    Manisa'da 4,4 büyüklüğünde deprem oldu

    Avustralya'daki yangının ağır bilançosu

    Çin'den Türkiye'ye getirilen vatandaşların karantina süreci başladı

    İslam İşbirliği Teşkilatı Filistin için toplanacak

    Deprem sonrası 80 okul için yıkım kararı alındı

    Kızılay için Meclis araştırması istendi

    İstanbullular telefonlarını İstanbulkart olarak kullanabilecek

    Depremzedeler için toplanan yardım 87 milyon TL'yi aştı

    ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan 'Uygur Türkleri'ne sahip çıkın' çağrısı

    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması

    Prof. Dr. Kara: Maske takmamızı gerektirecek bir durum yok

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Koronavirüs yayılmaya devam ediyor: Çin dışında ilk ölüm vakası görüldü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Üstaddan mesajlar
    Risale-i Nur'dan

    Belâların istilâsı, bazı duâların husûsî vaktidir
    Genel

    Alamadığı malî haklarına iade kararı
    Ahmet BATTAL

    Karşılama ve uğurlama
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Türkiye, Hasan’ı çok sevdi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Abdurrahman AYDIN

    Gök katmanları mı, paralel kâinat mı, yoksa..?
    Genel

    İkinci el yatırım aracı oldu
    Adnan NACİR

    Elazığ Depremi’nin ardından...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.