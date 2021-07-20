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20 TEMMUZ 2021 SALI - YIL: 52

Jeff Bezos'un da uzay yolculuğu gerçekleşti

20 Temmuz 2021, Salı 19:00
Milyarder iş insanı Jeff Bezos’un şirketi Blue Origin'in geliştirdiği ve Bezos dahil 4 kişiyi taşıyan New Shepard uzay aracı ABD'nin Teksas eyaletinden uzaya fırlatıldı.

Bronson uzay yolculuğu girişimi başlatan 3. kişi oldu

 

ABD'li e-ticaret devi Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, şirketi Blue Origin’in geliştirdiği uzay aracıyla uzaya seyahat etti.

İngiliz iş insanı Sir Richard Bronson’ın ardından Bezos da uzay seyahatini gerçekleştirdi.

Bezos’ın şirketi Blue Origin’in geliştirdiği New Shepard uzay aracı, TSi 16.10'da ABD’nin Teksas eyaletinden fırlatıldı.

Milyarder Bezos ve beraberindeki 3 kişiyi taşıyan uzay aracı, yaklaşık 107 kilometre yüksekliğe çıktı.

Mürettebatının tamamı sivillerden oluşan ve tarihte "pilotsuz yapılan ilk uçuş olma" özelliğini taşıyan uçuş, yaklaşık 10 dakika sürdü.

İnsanlı ilk uzay uçuşu Apollo 11’in aya inişinin 52. yılında gerçekleşen Bezos'un uzay seyahati, başarıyla tamamlandı.

Uçuşta Bezos'a kardeşi Mark Bezos'un yanı sıra Amerikalı kadın havacı 82 yaşındaki Wally Funk ve Somerset Capitals Partner şirketinin Üst Yöneticisinin (CEO) fizik öğrencisi oğlu 18 yaşındaki Olivier Deamon da eşlik etti.

Oliver Deamen, "uzaya giden en genç", Funk ise "en yaşlı" kişiler oldu.

Uzaya fırlatılan en büyük pencereli kapsül

Tamamen otonom bir roket-kapsül kombinasyonu olan New Shepard uzay aracı, gelecekte uzay turizmi alanında hizmet vermek üzere geliştirilirken; uzaya fırlatılan en büyük pencereli kapsül olduğu belirtiliyor.

İngiliz iş insanı Sir Richard Bronson da 11 Temmuz'da şirketi Virgin Galactic'in geliştirdiği araçla uzayın başladığı nokta olarak kabul edilen yerden 100 kilometre yüksekliğe seyahat etmişti. Branson dahil 6 kişiyi taşıyan Unity-2 uzay aracı, ABD'nin New Mexico eyaletinden fırlatılmış, araç Branson ve beraberindekilerle sorunsuz şekilde yeryüzüne inmişti.

Jeff Bezos, uzay yolculuğu da dahil diğer projelere odaklanmak için 5 Temmuz’da Amazon’daki üst yöneticilik (CEO) görevinden ayrılmıştı.

AA

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