Kuraklığa karşı “az su tüketen bitki ekimi”

Trakya Üniversitesi (TÜ) Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Başkanı ve Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, iklim değişikliğine bağlı yaşanan kuraklığa karşı daha az su tüketen bitkilerin ekilmesi tavsiyesinde bulundu.

Prof. Dr. Kaya, Edirne İş İnsanları Derneğince düzenlenen “2. Saros Ekonomi Zirvesi”nde yaptığı sunumda iklim değişikliğinin tarımsal üretimi etkilediğini söyledi. Trakya’nın büyük bir tarım potansiyeline sahip olduğunu belirten Kaya, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için üretim deseninde yeni modellere geçilmesini önerdi. Kuraklığın ve su sıkıntısının tarımsal üretimi doğrudan etkilediğini vurgulayan Kaya, şöyle konuştu: “Artık daha az su kullanan ürünlere yönelmeliyiz, mümkün mertebe üretim desenimizi değiştirmeliyiz. Daha az su kullanılan bitkilere yönelmeliyiz. Bizim derdimiz 1 litre suyla en iyi şekilde nasıl verimli bir üretim gerçekleştirebiliriz, üretim planlarımızı ona göre yapacağız. Tarlayı ona göre süreceğiz, gübreyi planlama dahilinde atacağız Prof. Dr. Kaya, yeraltı su kaynaklarının korunması ve suyun bilinçli şekilde kullanılm gerektiğini vurguladı. AA

Okunma Sayısı: 82

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.