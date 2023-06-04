Marmara depreminin hasarı 11 ilden fazla olur

Bilim Akademisi Üyesi, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kadıköy Belediyesi’nin Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda düzenlediği Çevre Festivali’ne katıldı.

Deprem beka meselesidir

Depreminin ekonomik krizi Türkiye’yi daha vurmadı

‘Afet ve Kentsel Dirençlilik’ başlığıyla düzenlenen söyleşide konuşan Görür, depremlerin afet olmadığını dünyanın var olma sebebi olduğunu belirterek, “Eğer dünyada deprem olmuyorsa bilin ki hepimizin sonu gelmiştir, dünya ölmüştür. Ölü gezegende deprem yoktur” dedi. Afetten ziyade depremin bir doğa olayı olduğunu insanların hayatlarını kaybetmesi üzerine afete dönüştüğünü söyleyen Naci Görür, “Fay zonlarına, abuk sabuk binalar yaparsanız ölürsünüz” diye konuştu. Beklenilen Marmara depreminin minimum 7,2, maksimum 7,6 büyüklüğünde olacağını da ifade eden Görür, “Eğer bu büyüklükte bir deprem olursa beklenen hasar Güneydoğu’da 11 ilin toplamından fazla olur. Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Tekirdağ, Edirne de etkilenir. Bakın unutmayın bu doğrultu altındaki faylarda her nerede bir deprem olursa oranın 200 kilometre uzunluğu çapındaki her yer göreceli olarak birbirinden etkilenir. Avrupa yakasındaki zemin Anadolu yakasına göre daha kötü. Ancak kıyı bölgeleri her iki bölgede de iyi sayılmaz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi