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5 HAZİRAN 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Marmara depreminin hasarı 11 ilden fazla olur

04 Haziran 2023, Pazar 19:42
Bilim Akademisi Üyesi, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kadıköy Belediyesi’nin Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda düzenlediği Çevre Festivali’ne katıldı.

Deprem beka meselesidir
Depreminin ekonomik krizi Türkiye’yi daha vurmadı

 

‘Afet ve Kentsel Dirençlilik’ başlığıyla düzenlenen söyleşide konuşan Görür, depremlerin afet olmadığını dünyanın var olma sebebi olduğunu belirterek, “Eğer dünyada deprem olmuyorsa bilin ki hepimizin sonu gelmiştir, dünya ölmüştür. Ölü gezegende deprem yoktur” dedi. Afetten ziyade depremin bir doğa olayı olduğunu insanların hayatlarını kaybetmesi üzerine afete dönüştüğünü söyleyen Naci Görür, “Fay zonlarına, abuk sabuk binalar yaparsanız ölürsünüz” diye konuştu. Beklenilen Marmara depreminin minimum 7,2, maksimum 7,6 büyüklüğünde olacağını da ifade eden Görür, “Eğer bu büyüklükte bir deprem olursa beklenen hasar Güneydoğu’da 11 ilin toplamından fazla olur. Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Tekirdağ, Edirne de etkilenir. Bakın unutmayın bu doğrultu altındaki faylarda her nerede bir deprem olursa oranın 200 kilometre uzunluğu çapındaki her yer göreceli olarak birbirinden etkilenir. Avrupa yakasındaki zemin Anadolu yakasına göre daha kötü. Ancak kıyı bölgeleri her iki bölgede de iyi sayılmaz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

 

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  • Hüseyin İlhan

    4.6.2023 21:02:10

    Marmara depremi sonrası konulan vergilerden toplanan para yaklaşık 400 milyar(bugün itibari ile değeri ve miktarı bunuda aşmıştır.)vatandaşın çürük ve çarpık yapılaşmayı ıslah için kullanılmış olsa idi ne iyi olurdu değilmi.M.Şimşek daha evvel görevde iken bu paraların güya hazineden tek kuruş çıkmıyor deidkleri YİD projelerine harcandığını belirtmiştir. Ülkemizin ve millei,tmizin kaybedek ne vakti nede bahçe,süse,israfa harcanacak tek gaymesi yok.Bu şunu gösteriyor.Ya kaynakalrı depreme tedbir için harcarız yada milyonu aşacak bir can kaybı ve 500 milyar doalrı belikide iki katı maddi zarar ile karşılaşacağız. 3Ayda hastahane bitirdik diye efelenen baya soralım,21 yılda neden çürük İSKENDERUN ve onun gibi onlarca hastahaneyi sağlam hale getirmediniz.

Risale-i Nur Külliyatı

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